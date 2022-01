Cubanos lamentan elevados precios del dólar y el euro: "Nos matamos nosotros mismos"

Dólar Foto © CiberCuba

Decenas de cubanos lamentaron este viernes el incremento del precio del dólar en el mercado informal de la isla, donde la moneda ya se cotiza a 90 pesos (CUP) y el euro a 97.

Algunos han pedido plantarse y no pagarlo a más de 70, pero el desespero de quienes pretenden abandonar el país a través de Nicaragua, la venta de productos de primera necesidad en las tiendas en Moneda Libremente Convertible, la inflación generalizada a raíz de la tarea ordenamiento en un país donde el gobierno no te vende divisas, entre otros factores, elevan la demanda del dólar y hace imposible detener la escalada, consideran otros.

"Nos matamos nosotros mismos", dijo un internauta en Facebook, quien advirtió "a todos esos que cada día venden el dólar más caro", que pronto deberán "pagar un par de zapatos para sus hijos a un precio de otro planeta".

"La ganancia de esos dólares que vendiste súper caros, la pierdes en el primer artículo que tengas que comprar importado, y hablo de la mayoría de las cosas porque aquí desgraciadamente no te venden todo lo que una persona necesita, entonces que triste por ti que tengas que morir en manos de una persona que viajó a otro país con los dólares que tú le vendiste carísimos para comprarle el par de zapatos a tu hijo, y más triste es que cuando termines de pagarlos te des cuenta que al final hiciste el trabajo del bobo", subrayó.

Dijo que "vender caro para comprar caro" no es un buen negocio."Cuando nosotros los cubanos entendamos esto, seremos mejores personas porque dejaremos de chupar la sangre de nuestros coterráneos", subrayó.

Otro usuario de la red social señaló "no sean tan habilidosos de subir más el dólar que se lo van a tener que desayunar, almorzar y comer porque al precio que está ya no da negocio y el que los compra es para viajar y hacer negocio. Ellos ponen el precio que le da la gana, ahora nosotros vamos a poner los precios para que vean como ellos tienen que acotejarse al precio de nosotros o no venderán más ninguno", afirmó.

"No paguen más los dólar a precios elevados mientras lo sigan pagando ellos lo van a seguir subiendo máximo a 70", dijo otro.

Sin embargo, otra usuaria afirmó que el cubano no es quien determina la subida del dólar y achacó el fenómeno a las fluctuaciones del mercado producto de la inflación y de las medidas económicas del país. "A todas esas personas que dicen que el dólar lo sube el cubano analicen antes de opinar para que no parezcan estúpidos", expresó.

"La economía son números, no emociones. El mercado fluctúa y lo domina la ley de oferta y demanda. Analicen bien quién es el verdadero culpable de la inflación que hay en el país. Cada día la devaluación del peso es mayor pero no veo a nadie en la MLC quejándose de que están vendiendo leche de producción nacional en una moneda que no te pagan mientras en el televisor te dicen que no se puede abastecer las dietas médicas por falta de materias primas y el bloqueo", añadió.

"Lean sobre economía y cómo funciona, utilicen el internet en su beneficio, busquen en Google para que se informen y comprendan que el valor de un artículo u objeto no lo establece una persona sino el mercado. Y para que sea más sencillo, el gobierno no te vende dólar, y el que los tiene los vende al precio que le de la gana, nadie puede ponerle precio al dinero de nadie. Tan sencillo como, si puedes lo pagas sino no", argumentó.

Agregó que "también me duele pagar el dólar y el MLC caro, tremendo dolor, pero tampoco puedo echarle la culpa a quien no la lleva. El gobierno sabe todo lo que está pasando y no ofrece soluciones, es y seguirá siendo el pueblo quien pague las consecuencias".

Cuba vive una hiperinflación reconocida en diciembre por el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, que prometió detenerla en este año 2022.

El pasado año la inflación en la isla se disparó en más de 700%, a raíz de la implementación de la Tarea Ordenamiento, encaminada a unificar las dos monedas que circulaban en la isla; pero en el mercado negro el índice inflacionario es de 6,900%.

Los precios informales del dólar y el euro se mantienen al alza sin freno, según valores que se promueven por las redes sociales de la isla.

De acuerdo con la denominada Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), que registra el sistema automatizado de escucha social de la plataforma independiente elTOQUE, a partir de la mediana de los números escritos en anuncios de compra y venta de divisas, el dólar se cotiza este viernes a 93 pesos cubanos (CUP), mientras que el euro alcanza los 100 CUP.

Hace 24 horas, el jueves, el dólar se cotizaba a 86 pesos cubanos (CUP), mientras que el euro estaba a 95 CUP. Los valores de las referidas monedas son más altos que los vistos el 14 de enero último, cuando se registró un notable disparo del dólar en el mercado informal en relación con diciembre.