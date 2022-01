Activistas protestan frente al stand de Cuba en Feria de Turismo de Madrid

Al grito de “derechos humanos para nuestros hermanos”, un grupo de activistas cubanos pro democracia se manifestaron este sábado frente al stand de Cuba en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid.

Portando un lienzo negro sobre el que se veía una bandera cubana, con el cartel Patria y Vida y Viva Cuba Libre, el activista Lázaro Mireles, coordinador de la plataforma Movimiento de Acciones por la Democracia, se plantó frente al stand del Ministerio de Turismo (MINTUR) de la isla.

Los manifestantes corearon consignas y reclamaron libertad por unos unos 10 minutos frente al lujoso stand montado por el MINTUR para promocionar uno de los sectores más lucrativos de la economía cubana, en manos del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial (GAESA), que dirige el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

“Cuba es una dictadura. Esa es la realidad”, gritaron al público reunido frente al stand de la delegación cubana. “En Cuba se violan los derechos humanos y tenemos niños encarcelados”; “En Cuba no hay derechos y se está pasando hambre por culpa de la dictadura”, dijeron los activistas.

“Señor, señora, no sea indiferente, están matando al pueblo en la cara de la gente”, corearon los activistas cubanos, acompañados por nicaragüenses que se han hermanado en la lucha contra la dictadura en ambos países. “Nicaragua y Cuba son una dictadura”, dijeron.

La acción congregó a un buen número de curiosos ante los que los activistas continuaron reclamando “libertad para nuestros presos políticos”. Pasados cuatro minutos de iniciada la protesta, se presentó un grupo de guardias de seguridad del recinto, con perro guardián incluido. Sin embargo, se mantuvieron alejados de los manifestantes.

“¡Que no me toques, que no estamos en Cuba!”, dijo Mireles a unos funcionarios vestidos de civil que, transcurridos casi ocho minutos, intentaron dispersar a los manifestantes.

“¡Ustedes son ‘segurosos’! ¡Estos son los represores cubanos que viven de oprimir al pueblo! ¡Quince años sin ver a mi madre porque esta gente no me deja volver a verla!, gritó un activista indignado con quienes parecían miembros de la delegación cubana y actuaban como represores de cuello blanco, traje y corbata.

Ante el rifirrafe entre ambos grupos, se personaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía de España, que pidieron documentación a los manifestantes.

“¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo la Dictadura!”, dijo Mireles antes de ser conducido junto al resto de participantes en la protesta a una zona donde se les volvió a solicitar la documentación.

“Caballero, deje de grabar que estamos en una intervención”, le pidió una agente de la policía a un activista que continuaba filmando. “Vamos a conversar. Le pido que pare la grabación y me escuche”, dijo la policía antes de que el activista que filmaba cortase la grabación.

El Movimiento Acciones por la Democracia fue el encargado de organizar la protesta frente al Wizink Center, donde el cantautor Silvio Rodríguez dio un concierto en octubre pasado, con el objetivo de denunciar la complicidad del gobierno español con el régimen castrista al permitir que se lave la imagen de la dictadura con este tipo de intervenciones artísticas.

Mireles, activista cubano radicado en España y coordinador de la plataforma, recibió una invitación del grupo político VOX en Baleares para presentar la Moción relativa a la defensa de las libertades y los derechos humanos en Cuba, tras las históricas protestas del 11J en Cuba.

En 2019, el activista fue expulsado del Consulado de Cuba en Madrid, donde pretendía buscar información para validar su pasaporte cubano, negándole así la posibilidad de renovar el documento tras un encontronazo con el vicecónsul cubano durante una manifestación por los derechos LGTBI en la capital española.