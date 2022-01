Activistas piden fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara

Activistas cubanos piden a las autoridades cubanas fe de vida del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien este lunes cumple seis días en huelga de hambre en una cárcel cubana.

La villaclareña Saily González preguntó a través de Facebook cómo está el artista, quien se habría declarado en protesta ante "la injusticia de su presidio político en Cuba". Asimismo, la joven influencer exigió a la Unión Europea visitar las prisiones en Cuba y verificar el estado de salud de los presos políticos.

El actor conocido como Danielito Tri Tri también afirmó en su perfil de la red social que Otero Alcántara "está al límite", y consideró que el artista "carga con toda la valentía que le falta a este pueblo castrado".

"Si le pasa algo nunca nos lo podremos perdonar. Su vida importa, y mucho", manifestó.

"A ti no te puedo ir a buscar, no tengo el poder para sacarte de ahí. Te quiero vivo", dijo por su parte Daniela Rojo, una de las coordinadoras de la plataforma Archipiélago.

Miryorly García, por su parte, señaló que "en Cuba un hombre puede morir en huelga de hambre sin que ninguna institución se ocupe, se interese, condene", refiriéndose a la protesta de Otero Alcántara.

Menciona que eso ha pasado anteriormente, pero "llega un momento en que eso no puede ocurrir más".

"Este es el momento. Todo el mundo sabe quién es Luis Manuel Otero Alcántara, los que lo siguen y los que lo critican. No ha faltado la denuncia constante de los atropellos que se han ejercido sobre este artista que han querido estigmatizar de todas las formas posibles. El silencio y la inacción sobre este caso, que es además el más notorio ahora entre una larga lista de plantados en la historia de las cárceles cubanas y en el presente (al menos 14 muertes de presos políticos han sido ya documentadas en Cuba), solo podrá ser nombrado de una forma: complicidad", expresó.

Consideró que exigir que se actúe al respecto "es un deber moral, con Luis Manuel, con los que han muerto, con el resto de los plantados hoy. Interceder, pedir explicación y transparencia informativa no es una cuestión política, es una cuestión ética. Qué está haciendo la iglesia, qué está haciendo la Unión Europea, qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU", inquirió.

Al respecto, retó al gobierno cubano a hacer un "juicio público, con prensa nacional y extranjera, con observadores internacionales imparciales y la iglesia católica como mediadora, para juzgar a Luis Manuel Otero Alcántara y presentar las pruebas que tienen contra él", luego de seis meses en que lo han mantenido preso.

Asimismo, dijo que el MSI debe ser reconocido como un fuerte movimiento opositor político, con derecho a seleccionar a la mitad de esos observadores.

"En Cuba hay una oposición política y un pueblo indignado y descontento, es hora de que lo reconozcan, no son delincuentes. No más mentiras, hay presos políticos y mentir sobre ello solo los deslegitima, porque la mentira es insostenible ya. Si el gobierno cubano no puede hacer eso, es simplemente porque no tiene cómo juzgar a Luis Manuel Otero Alcántara, sin faltar a la verdad y a la transparencia. Entonces, libérenlo ya!", apuntó.

El artista, quien en menos de dos años ha protagonizado cinco huelgas de hambre informó el pasado 18 de enero que desde ese día se negaba a recibir alimentos, visitas y llamadas en protesta por su injusto encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde el régimen cubano lo mantiene recluido, a la espera de un juicio por los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público, instigación a delinquir y ultraje a los símbolos patrios.

Desde entonces no ha habido noticias suyas y se desconoce su estado de salud.