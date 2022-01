Arrestan a Frida Sofía, hija de Alejandro Guzmán, en Miami por dos cargos

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán Foto © Instagram / Frida Sofía

La cantante Frida Sofía, hija de la artista mexicana Alejandra Guzmán, fue arrestada el lunes 24 de enero en el centro comercial La Jungla en Miami (Florida) por desorden público y resistencia a ser detenida.

Así lo informan diversos medios locales que reportaron la noticia con la foto de fichaje de la joven, en la que aparece con el cabello azul y mirando a cámara. Una imagen que coincide con la que compartió recientemente en sus redes sociales, donde aparece con el mismo color de pelo que en la foto policial.

A la joven de 29 años se le impuso una fianza de mil quinientos dólares, como indica la ficha del arresto, que habría pagado este mismo lunes.

Al salir de prisión, la joven se detuvo a hablar con la prensa y explicó lo que sucedió para que la arrestaran. En el vídeo que compartió El Gordo y la Flaca de Frida Sofía saliendo de prisión, explica que todo fue un malentendido en un restaurante de la zona, donde la acusaron de robar una botella de agua y la sacaron de malas maneras.

"La verdad fue un simple. A la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo", comentó la joven al programa de Univision, mostrando unas marcas en sus brazos.

El año pasado, Frida Sofía estuvo en el foco después de declarar en contra de su madre y su abuelo, Enrique Guzmán, al que acusó de haber abusado de ella cuando era niña.

