Evaluna Montaner sufre caída en pleno embarazo y preocupa a sus fans

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry Foto © Instagram / Evaluna Montaner

A unos meses de dar a luz a su primer hijo, Evaluna Montaner sufrió una caída. Un susto que quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que enseña la herida que se hizo y cómo la cuida su marido Camilo Echeverry.

La hija del famoso cantante Ricardo Montaner está en su sexto mes de embarazo y son millones los fans los que están deseosos de conocer al bebé que está en camino. Un niño o niña que se llamará Índigo y que toda la familia Montaner espera con los brazos abiertos.

Y en medio de la etapa tan dulce que están viviendo por la llegada del bebé, la benjamina del Clan reveló que sufrió una caída, que por suerte se quedó en un susto y que pudo curar el mismo Camilo Echeverry con lo que tenía en casa. Aún así, esto generó gran preocupación entre sus seguidores, que no pararon de preguntarles si ella y el bebé están bien.

"Hoy me caí y Camilo me cuida", comentó la futura mamá, provocando un sinfín de reacciones. Su padre se limitó a escribir "Evaluna", y no hace falta echar mucha imaginación para hacerse una idea el tono en el que está escrita la palabra, que seguro guarda mucha preocupación del cantante hacia su hija y nieto o nieta.

Natti Natasha también le dejó un mensaje de ánimo. "Que te mejores pronto. Cuídate mucho", dijo la reguetonera, mientras que el puertorriqueño Guaynaa le dejó algunos corazones para mandarle todo su amor.

"¿Y el bebé?", "¡Cuídate mucho!", "Cuidado con las caídas durante el embarazo" o "¿Cómo está Índigo?", son algunos de los comentarios que le dejaron en el tablón, mientras que otros también resaltaron en sus mensajes la cara de preocupación que tiene el colombiano en las imágenes que colgó Evaluna.

A pesar de toda la preocupación que despertó entre sus fans, que no dejaron de expresarle su preocupación por el bebé, horas más tarde la pareja reapareció para mostrar su primer sofá. Un mueble que les ha hecho especial ilusión recibir a Evaluna y Camilo que estrenaron casa unos meses atrás, un hogar que enseñaron en el videoclip del éxito musical "Vida de Rico" y en el que crecerá su bebé Índigo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.