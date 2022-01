J Balvin le regala sus zapatillas Jordan originales a un niño que criticaron por usar imitaciones

J Balvin le regala zapatillas originales a un niño Foto © TikTok / J Balvin

J Balvin es uno de los artistas latinos más aclamados y queridos del panorama musical actual, pero no todo se debe a sus éxitos musicales ni a su talento, sino también a la sencillez y generosidad con la que trata a sus fans.

Así lo demostró una vez más con el precioso gesto que tuvo con un joven del que se burlaron por usar una imitación de las coloridas Jordan del colombiano.

Aunque en TikTok la premisa es que los vídeos que se vuelven virales son bailes o divertidos audiovisuales, recientemente uno de un niño se convirtió en tendencia porque usaba una réplica de las Jordan Air 1 Retro lanzadas por J Balvin, lo que se convirtió en objeto de burlas de cientos de usuarios de la plataforma.

Ante las críticas, el niño colgó un nuevo vídeo que explicaba que las zapatillas de imitación eran un regalo que le hizo su madre por Navidad, y por eso no le importaba que no fueran las verdades.

"No me importa que mis tenis sean pirata, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá", decía el niño en un audiovisual que le llegó al mismísimo J Balvin, que no dudó en premiar la humildad del niño regalándole sus zapatillas originales.

El mismo J Balvin publicó un vídeo respondiendo al niño para hacerle saber que pronto le llegarán las zapatillas.

"Más personas como tú. Gracias por ser agradecido con tu familia y los que te aman", le dijo el cantante, un gesto de lo más aplaudido en el mundo virtual y que, como era de esperar, se hizo viral.

