Periodista denuncia condiciones de hospital en La Habana: "¿Será esto una sala de exterminio?"

El periodista independiente cubano Luis Cino denunció este martes las malas condiciones del Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, más conocido como “Clínico de 26”, en La Habana y llegó a cuestionar si el lugar donde se encuentra es una “sala de exterminio”.

“Estoy encerrado en una sala de aislamiento en la sala G, segundo piso del Clínico de 26. Estaba de acompañante de una tía mía que se fracturó la cadera. Y al hacerle el test de antígeno le dio alterado y nos enviaron a este salón de calabozo”, indicó Cino en Facebook.

“La comida es bazofia y llevo dos días sin bañarme porque no hay agua. No hay médico y a mi tía nada le han hecho”, añadió el columnista del portal Cubanet, quien precisó que la anciana sigue con mucho dolor en una cadera que se fracturó el sábado y que no saben cuándo es la operación.

“Aquí hay varios enfermos esqueléticos, sucios, desnudos que no tienen acompañante. ¿Será esto una sala de exterminio?”, cuestionó el comunicador.