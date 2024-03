Madre cubana ruega por ayuda humanitaria para su hijo: "No pierde sus ganas de vivir"

La cubana Frida Riverón, madre del niño Thiago Fernando, afectado por un presunto error médico durante una cirugía, rogó por ayuda humanitaria para su pequeño de nueve años.

“Todo el vacío de mi vida lo llena tu sonrisa. Lo que no esperábamos que la vida nos jugara tan mala pasada”, escribió la afligida mujer en Facebook, con las etiquetas #sosthiago, #miniñonecesitaayuda y #ayudahumanitaria.

Captura de Facebook/Frida Laira Riverón Muñiz

Tras ser sometido a una operación de más de 22 horas en febrero último, bajo el efecto de anestesia general, para un implante de células madre, Thiago Fernando quedó sin movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

El niño que reside en La Habana sufre también de una insuficiencia respiratoria permanente y una escoliosis generalizada, que le ha provocado también pérdida de masa muscular.

Desde entonces, la madre ha denunciado reiteradamente en Facebook que el gobierno desatiende al niño pequeño vulnerable, en medio la crisis que atraviesa el país, la peor en las últimas seis décadas.

El viernes último, Riverón se preguntó: “Hasta cuando tengo que seguir con mi hijo sin medicamentos”.

Facebook / Frida Laira Riverón Muñiz

También, el 11 de marzo, la madre denunció la desidia del régimen: “Acuérdense que tengo dos menores una de 3 años y Thiago de 9 años, que está enfermo con una patología de cuidado y no han dado los mandados, el módulo que le corresponde, no tengo agua ni para tomar, con hambre no van a ningún lado”.

Captura de Facebook/Frida Laira Riverón Muñiz

El desespero de la joven madre le ha llevado a pedir en las redes sociales ayuda humanitaria para su hijo.

“Familiares y amig@s por favor pido la ayuda de todos, inunden las redes con #sosthiago para que llegue a oídos receptivos y podamos ayudar a mi #sosthiago para así lograr su #ayudahumanitaria”, escribió en Facebook.

Captura de Facebook/Frida Laira Riverón Muñiz

Luego de la cirugía a la que fue sometido Thiago Fernando en febrero, para un implante de células madre, Riverón reveló en Facebook que el pequeño quedó sin movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

Captura de Facebook/Frida Laira Riverón Muñiz

Las penurias de la joven madre comenzaron al conocer que el implante no fue satisfactorio “La segunda parte del proceso no se la realizaron como debían, pues el personal médico a las 11:00 pm no estaba completo”, relató.

Según su testimonio, la ausencia de profesionales en el horario de la noche llevó a los médicos a tomar decisiones que perjudicaron a su hijo, en lugar de emplear una vena profunda para administrar un medicamento, utilizaron una vena superficial en una mano, lo que fue insuficiente.

El desespero y la desesperanza de Riverón aumentaron cuando le informaron del cierre del programa de implantación de células madre por escasez de insumos y falta de personal, lo que pone en peligro el futuro de su hijo.

Desde entonces ruega por una visa humanitaria para el niño de nueve años.

El deterioro del sistema de salud en Cuba se hace evidente en todas las provincias y provoca que las familias busquen soluciones desesperadas como la solicitud de visas humanitarias.

A inicios de marzo, Karina Ricardo, una madre que vive en la provincia de Holguín, pidió ayuda para su hijo de tres años quien padece una enfermedad rara, llamada artrogriposis múltiple congénita, que no tiene tratamiento en Cuba.

Ella solicitó una visa humanitaria para que el niño, que está postrado en una silla de ruedas, pueda ser operado en el extranjero.