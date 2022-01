Seguridad del Estado confisca paquete de correo a familiares de Dixán Gainza, manifestante del 11J

Disney Azahares, hermana del manifestante del 11J, Dixán Gainza Moré preso político en prisión de Camagüey, denunció que la Seguridad del Estado le decomisó un paquete de alimentos y medicamentos que le enviaron por correos.

La joven indicó que al salir de Aerovaradero en Camagüey la detuvieron oficiales de la Seguridad del Estado y le decomisaron un paquete que ella no sabía qué contenía porque no había llegado a abrirlo.

En la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), después de dos horas de espera, un oficial le informó que el paquete que había recogido sería decomisado. Lo abrieron y comenzaron a vaciar todo su contenido frente a la joven.

"Yo no revisé el paquete. No sabía qué tenía el paquete. Ellos que son unos ladrones, empezaron a abrir paquetico por paquetico. Eran 10 paquetes de alrededor de 1 kilo de peso. Simplemente venía alimentos y medicamentos. Supongo que alguien lo hizo para mis abuelos que están enfermos. Yo desconozco quién lo envió", dijo la hermana de Dixán Gainza.

La joven narró que se sintió tremendamente mal, ofendida y avergonzada porque la detuvieron por segunda vez esta semana, frente a todo el mundo en la calle como si fuera una criminal, solo por recoger un paquete que le envía alguien, con alimentos y medicinas para ayudar a sus abuelos.

Por la recogida del paquete la familia de Dixán Gainza tuvo que pagar 1,500 pesos cubanos en Aerovaradero en Camagüey.

"Esta gente está violando todos los derechos. Aquí lo que hay es un abuso. No es normal que me detengan ayer (martes) delante de mi hijo pequeño. Y que me detengan hoy (miércoles), como si fuera una criminal o una ladrona, por recoger un paquete que me notifica la misma agencia de paquetería cubana, y encima que ellos me roben a mí eso que me ha enviado alguien que ni conozco", comentó Disney Azahares.

La familia de Dixán Gainza considera que la presión de la Seguridad del Estado sobre ellos se debe a que han denunciado las arbitrariedades del gobierno. Aseguran que seguirán exigiendo la libertad de los presos políticos.

"Yo no me voy a cansar de denunciar. Tienen que matarme. No me voy a detener, seguiré pidiendo la libertad de mi hermano", dijo la cubana.

A inicios de enero Dixán Gaínza denunció, a través de sus familiares, los malos tratos y el hostigamiento que recibe en una prisión de Camagüey tras negarse a participar en actividades de adoctrinamiento.

Según explicó la familia, el joven pidió dar a conocer que violan el Código Penal al permitir que otro preso, que cumple sanción por un hecho de sangre, imponga disciplina sobre el resto de los internos.

Este martes ETECSA cortó el servicio de telefonía móvil e internet a familiares de presos del 11J en Camagüey porque apoyaron la convocatoria de la organización femenina Damas de Blanco para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba.