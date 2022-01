Fallece en La Habana el destacado trompetista Elpidio Chapotín

El destacado trompetista cubano Elpidio Chapotín Delgado Foto © Facebook / NG Cortés

El destacado trompetista cubano Elpidio Chapotín Delgado, músico de la orquesta NG La Banda, falleció este miércoles, según información compartida en redes sociales.

Sobrino nieto del legendario trompetista cubano Félix Chapotín (el Louis Armstrong de la música popular cubana) y uno de los integrantes del conjunto de metales conocidos como “Los Metales del Terror” que imprimieron su sello a la música de José Luis Cortés y NG la Banda, el artista forma parte de la historia de la música popular cubana.

“Tardes tristes. Hace un rato recibimos la triste noticia de que nuestro querido hermano, fundador de la banda, Elpidio Chapotín falleció. Otro grande que ha partido, otra gran pérdida, irreparable en verdad”, expresó la mítica banda en sus redes sociales.

Lamentando el fallecimiento de varios músicos en los últimos tiempos, los integrantes de NG La Banda expresaron su más sentido pésame para la familia. “Este año ha empezado arrancando de nuestro lado a grandes seres humanos, músicos excepcionales, padres, hermanos, amigos. Estamos con ustedes”, manifestaron.

Captura de pantalla Facebook / Alexander Abreu

“Acaba de fallecer uno de los mejores trompetistas que he podido conocer en mis 45 años. No tengo consuelo. Ya son muchas personas importantes para mí que dejan este mundo. Espero mucho que sea para convertirse en ángel. Elpidio Chapotín, descansa en paz. Maestro de maestros, mis respetos para usted eternamente”, dijo consternado el trompetista Alexander Abreu, quien lamentara el pasado año la muerte del músico Adalberto Álvarez.

Trompeta del “Team Cuba”, una agrupación de músicos populares cubanos que surgió impulsada por el éxito del proyecto Buena Vista Social Club, el Chapo (como se le conocía cariñosamente) terminó formando parte de la marca registrada por el músico cubano Juan de Marcos González y el guitarrista estadounidense Ry Cooder, integrándose al espectáculo The Buena Vista Bar.

“En este espectáculo hay que hacer un poco de todo. Tocas, cantas, bailas. Actúo justo al frente del escenario y bajo hasta el público”, relató en 2013 para el portal lahabana.com un músico que acompañó a célebres artistas como Elena Burke, Rosita Fornés, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.

Nacido en Cuba, Chapotín creció en Estados Unidos. Comenzó a estudiar la trompeta a la edad de nueve años, impulsado por su padre, quien lo llevó a Nueva York ante dos leyendas del Latin Jazz: Mario Bauzá y Frank Grillo.

De regreso a Cuba, en su adolescencia, continuó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte con Raymonel Orcutt, Filiberto Ojeda y el solista de la Orquesta Sinfónica Nacional Marcos Urbay.

Gran conversador, el músico dijo haber tenido “la suerte de haber sido prácticamente el único músico que tocó con Gonzalo Roig y que todavía está activo como intérprete hoy en día (2013)”.

“Aprendí de todos: Formell, Chucho, Adolfo Guzmán, Rafael Somavilla, Tony Taño, Manuel Duchesne”, reconoció el trompetista que comenzó a tocar profesionalmente muy joven, a la edad de 14 años y le fascinó la vida artística de la capital.

“Había muchas orquestas, muchos teatros. ¡El ICRT tenía cinco orquestas actuando todos los días!”, recordó para lahabana.com. “Era un niño cuando comencé a actuar, pero fui testigo de todo porque salí a experimentarlo de primera mano”, dijo rememorando sin esfuerzo la cantidad de teatros, discotecas, cabarets, hoteles, espectáculos y artistas que animaban las noches de la ciudad.

El servicio militar interrumpió su carrera, pero al terminarlo encontró trabajo en la Orquesta Nacional de Radio y Televisión. “Disfruté mucho ese período de mi vida porque siempre me ha gustado tocar con grandes orquestas, grandes bandas y ser parte de grandes espectáculos”, confesó. También colaboró ​​con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC

En 1988 participó del nacimiento de Nueva Generación La Banda, la agrupación que bajo la dirección de José Luis Cortés le imprimió un sello particular a la Timba, convirtiéndose en un referente del género popular bailable y musical cubano.

“Cada dos o tres noches tocábamos en un barrio nuevo, lo que acercaba al público a la nueva corriente musical”, afirmó. Con esta agrupación, el músico tocó en importantes festivales y escenarios, como el Lincoln Center Festival, el North Sea Jazz Festival y el Montreux Jazz Festival, compartiendo escenario con grandes de la Salsa como Andy Montañés, Cheo Feliciano y Gilberto Santa Rosa.

“Siempre digo que mi tiempo pasará cuando mi salud decida dejarlo, no cuando alguien tome esa decisión por mí debido a mi edad. Y cada vez que tengo la oportunidad de tocar en un concierto, doy todo y hago lo mejor que puedo. El trabajo no me asusta en absoluto”, dijo hace nueve años el músico.

“He logrado todo lo que siempre he deseado: tocar la trompeta… y éxito con las damas, ¡porque estoy enamorado del amor!”, dejó dicho un trompetista que sale por la puerta grande de la música cubana.