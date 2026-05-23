Cubanos corrigieron a un violinista japonés y su respuesta emocionó a todos

Un violinista japonés escuchó la corrección de sus seguidores cubanos y respondió con un gesto que conmovió a la diáspora.

El 20 de mayo, KOH (@muscle_violin) interpretó «Guantanamera» al violín como la entrega número 50 de su proyecto «One Iconic Song from Every Country», reconociendo públicamente que sus seguidores le habían enseñado cuál es la canción más icónica de Cuba.

Todo comenzó el 12 de mayo, cuando KOH publicó la entrega número 45 de su serie tocando «Chan Chan» como la canción icónica de Cuba.

La reacción fue emotiva, pero varios seguidores cubanos le señalaron en los comentarios que, si bien «Chan Chan» es una canción muy hermosa, la más icónica de Cuba es, sin duda, «Guantanamera».

KOH tomó nota y, ocho días después, publicó su respuesta. En el video lo dice con claridad y gratitud: «Chan Chan is very beautiful song. But the most iconic song from Cuba is Guantanamera. Muchas gracias por enseñarme».

La fecha elegida añadió una carga simbólica enorme. El 20 de mayo es el aniversario de la proclamación de la República de Cuba en 1902. Para la diáspora, escuchar «Guantanamera», interpretada por un músico japonés precisamente ese día resultó doblemente emotivo.

Los comentarios desbordaron orgullo y nostalgia. «Agradecidos por tocar nuestra música cubana», escribió un seguidor. Otro expresó: «¡VIVA Cuba Libre! ¡Patria y Vida!». Un tercero confesó: «Mi Cuba querida, me erizo al escuchar mi música».

Un cubanoamericano destacó la coincidencia histórica del día: «El 20 de mayo de 1902 nació la joven República de Cuba. Hoy el dictador del régimen comunista fue imputado por el Departamento de Justicia de EE.UU. Como cubanoamericano, agradezco que uses tu plataforma para tocar nuestra música. Como la libertad, es un lenguaje universal».

«Guantanamera» es considerada la canción más universal de Cuba. Su autor es Joseíto Fernández, y fue popularizada desde 1929 en la radio cubana. Su letra toma estrofas de los Versos sencillos de José Martí. La internacionalización de la pieza se consolidó en los años sesenta gracias al músico estadounidense Pete Seeger.

«Chan Chan», por su parte, fue compuesta por Compay Segundo y se hizo mundialmente famosa a través del álbum Buena Vista Social Club (1997). En diciembre de 2025, la UNESCO declaró el son cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reforzando la vigencia global de esta música.

KOH, que combina su pasión por el violín con el culturismo bajo el lema «El violín y el músculo no tienen fronteras», contaba con más de 421,000 seguidores en Instagram al momento de publicar el video de «Chan Chan».

El de «Guantanamera» acumuló 25,504 reproducciones, 7,664 likes y 445 comentarios, y dejó un mensaje que resonó más allá de la música: cuando alguien escucha con humildad, la conexión entre culturas no tiene fronteras.