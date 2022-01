Sobreviviente de naufragio en Florida perdió a su hermana de 18 años en la tragedia, revela la madre en EE.UU.

"Me dijo, 'mamá, mi hermana murió, mi hermana se ahogó. Yo no sé mamá, yo la busqué lo que pude y no la encontré. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó”, contó la mujer en entrevista con la cadena Telemundo.