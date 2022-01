La pupila miope no entiende de economía

Pesos cubanos y dolares Foto © CiberCuba

En un artículo reciente en el blog La pupila insomne, Antonio Rodríguez Salvador planteaba que el precio del dólar en el mercado negro (que no oficial) era más o menos una manipulación imperialista, creada para devaluar el peso cubano (CUP) y provocar molestia en la población. "¿Cómo llegan al número? Simplemente lo colocan con la mano, y allá va la gente a creerles porque somos así de ingenuos...." especulaba Rodríguez Salvador en dicho artículo.

¿Se puede ser más ignorante o, más precisamente, se puede ser más mentiroso?

El valor que reporta diariamente el Toque (ver imagen) no es resultado de la magia o de determinado interés. Es sólo el resultado de un simple algoritmo informático.

Tasa de cambio diaria (el Toque)

Un programa recoge automáticamente los valores de los anuncios publicados de oferta y demanda de divisas en sitios de clasificados como Revolico. Esos valores son almacenados en una tabla, depurados y promediados. El algoritmo descarta valores que se alejen mucho de la media (1 dólar a 1000 pesos, por ejemplo) porque pudieran distorsionar el resultado y finalmente promedia el resto y obtiene un valor para cada moneda, ya sea compra o venta. Puede verse una explicación detallada aquí.

Esto se ejecuta diariamente y así se obtiene una aproximación al valor de oferta y demanda de las divisas en la isla. Un resultado, como muchos otros valores estadísticos (que quizás el gobierno calcula y conoce pero no divulga a la población), que es solamente una estimación de un precio, ya que no recoge las diferencias que pueden existir por ciudades, ni analiza el valor real de las operaciones finales. A partir de estos valores el Toque ha podido elaborar la evolución del peso cubano en el mercado informal durante el último año.

Evolución de la tasa de cambio del CUP en 2021 (el Toque)

Asumamos que el Toque tiene interés en manipular la divisa, y crear una devaluación artificial del peso cubano. El mercado de divisas en Cuba, aunque quizás pequeño, se rige al final por la ley de la oferta y la demanda. Una manipulación burda del mismo se ajustaría automáticamente, alguien ofreciendo divisas a un valor que los compradores no quieren o pueden pagar deberá ajustar su precio, pero por el contrario, si dicha oferta es aceptada, entonces el precio se mantendrá o incluso pudiera aumentar siempre que se encuentren compradores interesados.

Pero, ¿por qué alguien estaría interesado en comprar un dólar a 100 pesos o cualquier otro valor? ¿Para qué sirve un dólar y para qué sirve un peso? Ciertamente, un peso no sirve para mucho. La oferta de productos en moneda nacional se reduce continuamente. Se abren nuevas tiendas en MLC, y muchas empresas cubanas pasan a vender sus productos en dicha moneda o en las distintas modalidades de tiendas online que no paran de crecer. El CUP sólo sirve para recargar el móvil, pagar la luz y poco más. Sumado a esto tenemos el aumento de moneda en circulación por los aumentos salariales de la tristemente célebre tarea de des-Ordenamiento. La inflación resultante se ve no solo en la tasa de cambio del peso cubano, sino también, por ejemplo en los desorbitantes precios en agro-mercados, negocios y restaurantes privados y estatales.

Un dólar, en cambio, no necesitamos explicar para qué puede servir.

Tomando en cuenta todo esto no hay que ser un genio para entender la razón de la devaluación acelerada del peso cubano, proceso que no tiene un final cercano, porque la inflación y devaluación del peso cubano no es culpa de lo que publica un medio, sino estructural en el desastre económico en que han sumido a la isla. Para entender hasta donde esta situación puede llegar sólo tenemos que mirar a nuestra vecina y hermana en sufrimiento, Venezuela, para ver los niveles de inflación que han soportado en los últimos años.

Una publicación en uno o varios medios de prensa independientes no podrá ser capaz de manipular significativamente la tasa de cambio del peso cubano. Pero si hay quien puede influir en los mercados de divisas, estos son los estados.

Un gobierno "normal" puede influir en el valor de su moneda comprando o vendiéndola en el mercado de divisas. El gobierno cubano podría simplemente ofrecer dólares y euros al valor que considere aceptable para la economía nacional, y el resto del mercado tendría que ajustarse a esos precios. ¿Alguien va a comprar un dólar a 100 si en la CADECA está a 25?

Pero esto implica que sea un gobierno solvente, con reservas de divisas y con personas que sepan de economía en puestos claves. Y ya todos sabemos que el gobierno cubano no es solvente: justo acaban de anunciar que no van a vender dólares, como se estuvo rumorando recientemente.

También sabemos que los que nos gobiernan son una panda de ineptos, que nos han llevado a esta situación con el des-Ordenamiento, y que lo único que se les ocurre, para controlar o justificar la inflación galopante que tenemos en Cuba, es mandar a hacer artículos estúpidos en la prensa oficialista y en blogs de segunda categoría.