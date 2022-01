Cuqui La Mora cuestiona normalidad con la situación en Cuba: ¿Ya Díaz-Canel entregó el poder y no me enteré?

Cuqui La Mora Foto © Instagram de la artista

La humorista cubana Aleanis Jaúregui, conocida como Cuqui La Mora, recurrió al humor y la ironía para cuestionar a quienes "olvidan, callan y no apoyan" la lucha por la libertad de Cuba.

La artista se preguntó si ya Cuba era libre y ella no se había enterado, ya que de repente siente demasiada tranquilidad y normalidad en Miami con respecto a Cuba, ya no ve carros por la ciudad con carteles de SOS Cuba o banderas cubanas como solían verse luego de las protestas del 11 de julio y montones de cubanos en el sur de Florida están viajando a la isla por estos días.

"Una preguntica para los cubanos de Miami: ¿ya liberaron a Cuba? ¿Ya Díaz-Canel entregó el poder? Avísenme que estoy loca por ir a Cuba. [Pregunto] porque como veo a todo el mundo tranquilo, como que ya todo pasó. Yo estoy entretenida en otras cosas y a lo mejor no me he dado cuenta", dijo Cuqui.

Luego del sarcasmo con el que sacudió a sus seguidores, la humorista dedicó unas serias palabras acerca de los jóvenes que se mantienen presos en Cuba por manifestarse el 11 de julio y exigir libertad y derechos para todos los cubanos.

"Sí, toda esa gente que nos llenó de orgullo el 11 de julio, que nos sacaron las lágrimas, que nos emocionaron, que nos dieron esperanzas de que podía haber un cambio, mucha de esa gente está presa hoy por salir el 11 de julio, incluso menores de edad. Entonces, ¿alboroto el 11 de julio y ya después nada? Avísenme si es que ya los liberaron y ya se acabó todo", remató.

A finales del año pasado, Cuqui La Mora dijo que el hecho de tener a su familia aún en Cuba le da más fuerzas para mantenerse del lado de la verdad y denunciar lo que sucede en la isla.

"Toda mi familia está en Cuba pero hay que estar del lado de la verdad", dijo en el programa La casa de Maka, de Somos Miami TV, donde dejó claro que no piensa regresar a la isla mientras haya una dictadura ni dejar de denunciar lo que sucede para poder regresar al país sin represalias.

