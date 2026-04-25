Cuqui La Mora y La Crema: "El Comunismo ya se va, se va, se fue"

La humorista cubana Cuqui La Mora y el reguetonero La Crema se unieron en un video de apenas 44 segundos que se convirtió en fenómeno viral con decenas de miles de vistas y miles de likes en pocas horas en Facebook, interpretando una canción satírica que celebra el fin del comunismo en Cuba.

El clip, publicado en los últimos días, muestra al dúo entonando una pegajosa melodía con letra directa y sin rodeos: "El comunismo ya se va, se va, se fue. / Los comunistas muertos de hambre, / que se vayan con Canel. / El comunismo ya se va, se va, se fue. / Canel, ¿necesitas papel? / El comunismo ya se va, se va, se fue. / Que viva Cuba libre, próspera otra vez...".

No faltan las alusiones directas al presidente de Estados Unidos: "Ay, papi Trump, por tu vida" o al Secretario de Estado del país norteño: "Marco Rubio, tú sabes". Asimismo, la esposa del presidente cubano, Lis Cuesta, es mencionada por el alias con el que popular y satíricamente la denomina la población: "Agárrame a la Machi por los pies".

En tanto, el presidente de la Isla es el mayor blanco de los dardos humorístico-musicales: El verso "Canel, ¿necesitas papel?" podría reflejar directamente desde el miedo del mandatario a terminar como el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una posible intervención militar norteamericana; como la crónica escasez de papel higiénico que sufre la población cubana bajo el régimen actual, parte de una crisis multidimensional que tiende al colapso.

El video cierra con un grito que resume el sentir de miles de cubanos en el exilio: "¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Abajo la dictadura! ¡Justicia! ¡Cuba Next!", consignas que han ganado fuerza como llamados a la transición democrática en la nación caribeña.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Los comentarios desbordaron entusiasmo y compromiso político: "Seguro!!! Patria y Vida!!! Abajo el comunismo. Libertad para todos los presos políticos", escribió un usuario. Otro recurrió a la popular expresión cubana para celebrar la caída del sistema: "Se fue volando como Matías Pérez". Un tercero resumió el sentimiento colectivo: "Que dúo elegante, principios y talento, me encantó, saludos, familia y fuego con la dictadura".

Cuqui La Mora, nombre artístico de Aleanis Jáuregui, es una de las figuras más populares del humor cubano en el exilio. lleva casi siete años fuera de Cuba sin regresar ni ver a su familia en la Isla. Apenas dos días antes de que el video se viralizara, lanzó desde República Dominicana un mensaje político contundente: Cuba no es el régimen y "Cuba es una cosa y los salados sinvergüenzas son otra".

La Crema, cuyo nombre real es Luis Alberto Vicet Vives, tiene un largo historial de parodias políticas que arranca en noviembre de 2020 con la canción "San Isidro", dedicada a los activistas del Movimiento San Isidro, grabada en el propio malecón habanero.

Ambos artistas forman parte de una tradición consolidada de creadores cubanos en el exilio que usan el humor y la música como herramientas de denuncia política. Un referente icónico de esa tradición es "Patria y Vida", el himno anticomunista que en 2021 ganó el Latin Grammy a Canción del Año y se convirtió en banda sonora de las protestas del 11 de julio.

La Crema, por su parte, ha lanzado parodias sobre el éxodo migratorio, los apagones, la escasez crónica y el deficiente servicio de internet, con temas como "La era del no hay" y un reguetón dedicado a la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA.

Entre los comentarios al video, un seguidor lo resumió con la sencillez que solo permite la esperanza acumulada durante décadas, referida al fin del sistema político cubano: "Que vaya bien y no regrese más".