Cubanos recién llegados a Miami recibieron apoyo inmediato de la comunidad

Laura Marante y Michael Pérez, los dos inmigrantes que llevaban más de una semana deambulando por las calles de Miami, recibieron apoyo inmediato de otros cubanos, que enseguida se movilizaron en su ayuda luego de un reportaje de la cadena Telemundo 51 que dio visibilidad a su caso.

“Miren lo que hacemos los cubanos por nuestros hermanos, acabados de llegar, sin familia, estaban en la calle por 8 días, porque no quisieron ir a un albergue por amor a su perrita, que traen desde Cuba. Ya se fueron directo a un apartamento gratis y con recursos”, escribió en Facebook el internauta Alden Salgado.

El citado usuario de la red social compartió emotivas imágenes del momento en que residentes en Miami que se preocuparon por el caso hicieron entrega de ayuda material y monetaria a los dos inmigrantes, que en Cuba residían en el municipio Madruga, en la provincia de Mayabeque.

Salgado se congratuló de que tras hacerse pública la petición de ayuda “en menos de una hora, los hermanos pasaron a tener casa, carro y comida”.

Ambos hermanos se veían sumamente contentos y mostraron su gratitud por la ayuda recibida.

“Agradecemos, primero que todo a Dios, a Telemundo, a esa muchacha que nos grabó y compartió la información en el mundo entero y no pasaron ni dos minutos y ya los cubanos estaban ahí. A todos esos cubanos que dieron todo. Hubo gente que vino desde muy lejos a apoyarnos, a darnos dinero, comida, ropa, espíritu, salud y fuerza, porque la verdad es que estábamos destruidos, no éramos personas, y gracias a ellos volvimos a nacer”, agradeció Michael.

Por su parte, Laura afirmó: “Estamos muy agradecidos por todo el dinero, la comida, la ropa que nos dieron. Estamos muy agradecidos. A la muchacha de Telemundo que nos grabó a nosotros. Verdaderamente tenemos un pueblo cubano, eso fue lo más emocionante del mundo. Todas las personas abrazándonos con un amor tan grande, no tengo palabras”.

Laura Marante y Michael Pérez alegaron en sus declaraciones al citado medio de prensa que no tienen familia ni amigos en Miami y que fueron al Departamento de Niños y Familia y les dijeron que tienen que esperar varias semanas para recibir respuesta su caso.

Acudieron a varias iglesias, pero solo recibieron la ayuda de un cura que les pagó dos noches en un motel.

“No tenemos nadie que nos ayude. ¿Cómo hacemos? Es muy difícil. Pero si me ponen un avión con todas las comodidades yo me quedo aquí, no regreso a Cuba”, dijo Laura en las emotivas declaraciones que conmovieron a la comunidad cubana de Miami.

En su avance hacia EE.UU. los dos inmigrantes recorrieron varios países sudamericanos y centroamericanos. A pesar de los riesgos, en la madrugada del 8 de enero decidieron cruzar el río Grande con su perrita, que los ha acompañado en su trayecto desde Brasil. Una vez en suelo americano, estuvieron detenidos durante unas horas en un centro de Inmigración en McAllen. Les dieron el I220A y les pusieron grilletes en los pies.

“Estamos en la calle no tenemos a donde acudir. Yo les pido que nos den la mano y que nos ayuden. Es un momento muy difícil para nosotros, que nos ayuden a salir de las calles”, suplicó Laura, pero unas horas después todo cambió para ellos.