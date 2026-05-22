Empleado cubano de hospital en Hialeah acusado de usar tarjeta de crédito corporativa para compras personales por $24,000

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano, empleado de un hospital de la ciudad de Hialeah, fue arrestado este miércoles acusado de haber usado una tarjeta de crédito corporativa para realizar compras personales por un monto aproximado de 24,000 dólares a lo largo de varios años.

Oficiales de la Policía de Hialeah detuvieron a José Miguel Penenori, de 39 años, afuera del Hospital Comunitario Larkin, donde trabajaba como técnico de reparación de aire acondicionado.

El acusado enfrenta tres cargos graves: fraude organizado por más de $20,000 —delito de segundo grado penado con hasta 15 años de prisión en Florida—; hurto mayor en segundo grado y uso fraudulento de una tarjeta de crédito por más de $100, según el informe de arresto.

La investigación comenzó el 1 de mayo, cuando el vicepresidente de servicios de apoyo del hospital contactó a la policía luego de notar una supuesta apropiación indebida de fondos de la empresa por parte de Penenori, en relación con una tarjeta de crédito comercial de Home Depot emitida por el hospital.

Las autoridades revisaron los estados de cuenta de la tarjeta, recibos, facturas y otros documentos, además de videos de vigilancia, y determinaron que, durante varios años, Penenori utilizó la tarjeta de crédito para adquirir artículos personales, que mezcló con compras legítimas de mercancía para el hospital.

Entre los bienes que compró para sí mismo se identificaron artículos para el hogar, tarjetas de regalo y una parrilla para barbacoa.

Las autoridades concluyeron que Penenori «participó en un patrón continuo de compras no autorizadas utilizando fondos de la empresa para beneficio personal», con transacciones ilegales que totalizaron aproximadamente $24,000. El cubano era uno de los tres empleados del hospital con acceso a la tarjeta de crédito comercial, según consta en el informe policial.

Tras ser detenido, Penenori ofreció una confesión completa a los investigadores.

Hasta la mañana de este jueves, permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con fianza pendiente por establecer. El hospital Larkin emitió una orden de restricción de acceso para impedir que regrese a la propiedad una vez que fuera liberado, informó Local 10 News.

El caso de Penenori se suma a otros arrestos recientes de cubanos en Miami-Dade por cargos de fraude, de acuerdo con las autoridades del condado.