Cubano camina de La Habana al Cobre en promesa a la Virgen de la Caridad por su hijo enfermo

El cubano Omar Quintero prometió a la Virgen de la Caridad que, si salvaba a su hijo enfermo de cáncer, caminaría desde La Habana hasta su Santuario Nacional en El Cobre, Santiago de Cuba y este mes inició su promesa.

Omar hace el trayecto siguiendo las carreteras cubanas. Empuja un carro de madera pintado de blanco y con el nombre de su hijo en letras rojas. Lleva flores amarillas, una imagen de la Virgen y algunas pocas pertenencias para el camino.

“Salí de mi casa el día 15 de enero, a las 6 y 50 de la mañana. Ese mismo día, dormí en San José de las Lajas, pero, realmente no sé cuando llegaré a mi destino", confesó en entrevista a Radio Martí.

El hombre indicó que muchas personas lo paran en el camino para preguntarle cuándo llegará a El Cobre, otros le ofrecen ayuda y muchos se suman en oraciones de fe.

En los vídeos se pueden ver decenas de personas que se unen a su paso por los pequeños pueblos de la isla, dándole muestras de apoyo para que lleve a término su promesa lo antes posible.

En redes sociales también le han dejado cientos de mensajes y se preocupan por saber dónde y cómo estará en este momento de duro invierno en la isla.

“La verdad es que el pueblo de Cuba me ha apoyado muchísimo y eso demuestra la fe que tiene, igual que yo, en la Virgen de la Caridad. No tengo palabras para agradecer a las personas que me han ayudado con comida, me han permitido bañarme en sus casas y me alientan”, dijo Omar quien actualmente transita por la provincia Sancti Spíritus

El cubano debe caminar en total más de 840 kilómetros, por la salud de su hijo Lázaro Quintero Bermúdez (36 años), quien tiene un tumor maligno entre el corazón y el pulmón desde hace 10 años.

"Le han dado radiaciones, le han administrado quimioterapia, pero nada. Hace un tiempo lo operaron y cayó en coma. Cada día estaba peor, entonces hice esta promesa a la Virgen de la Caridad que ahora estoy cumpliendo, para que me ayude a salvar a mi hijo. Esto que hago es poco, cualquier padre o madre lo haría", aseguró.

¿Cómo puedo apoyar al Pagador de Promesas?

A Omar los cubanos han comenzado a llamarlo "el Pagador de Promesas", inspirados en la telenovela brasileña que conmocionó al pueblo de Cuba allá por los años 80 que a su vez estaba inspirada en una película.

Las personas han comenzado a organizarse para darle apoyo a este humilde cubano que con fe busca salvar a su hijo. Utilizan las redes sociales para informar cuando llega a cada ciudad

"Puedes darle lo que sea desde el imprescindible platico de comida, agua, un abrigo, una manta, una noche en el portal de tu casa (su promesa no le permite dormir en casas ni hostales) y que apoye el cansancio en un colchón en ese mismo portal, para una noche calentica, con tanto frío que está haciendo. Él apenas trae lo que viste, regálale un abrazo, dale ánimos", dijo la usuaria en Facebook Giselle Delgado Arias.

Así como importante es la ayuda en el camino, lo es también el respeto a su descanso y a su intimidad. Las personas deben evitar distraer a Omar de su objetivo, pues el trayecto en adelante podría hacerse mucho más pesado y duro emocionalmente para él.