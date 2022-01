Cubano Maya volvió a brillar desde el box de República Dominicana en Serie del Caribe

Foto © René Javier Domínguez/Facebook.

Un día después de que el habanero Raúl Valdés se anotara la segunda victoria de República Dominicana en la Serie del Caribe, otro pitcher cubano, el pinareño Yunesky Maya, firmó una respetable faena abridora que desembocó en un nuevo éxito (7x3) de los anfitriones y favoritos del máximo evento beisbolero regional.

De 40 años, Maya se encaramó en el box de los Gigantes del Cibao y dejó a los panameños Astronautas de Los Santos en dos carreras en cinco innings completos de cuatro hits, tres ponches y un solitario boleto.

Aunque salió del partido con ventaja en el score (3x2), lastimosamente el derecho no tuvo decisión debido a que la tropa istmeña consiguió la igualada momentánea a la altura del séptimo episodio. Dicho sea de paso, la novena quisqueyana rompió el abrazo en esa misma entrada con un trío de carreras que sentenciaron el dual meet.

Otrora integrante de las novenas de su provincia natal y el team Cuba, Maya pasó por las Mayores entre 2010 y 2013 -siempre con la franela de los Nacionales- y además tiene experiencia en la KBO de Sudcorea y campeonatos en Puerto Rico, México y Dominicana, país con el que ahora asiste por sexta ocasión a la Serie del Caribe.

El otro cubano que representó a los Gigantes en el choque de esta noche, el jardinero derecho Henri Urrutia, falló sus cuatro visitas al home plate.

En la tarde, un hijo de la Mayor de las Antillas, Félix Pérez, había sido decisivo para la causa de los Charros de Jalisco mexicanos.

Para mañana están señalados, por este orden, los enfrentamientos Venezuela vs Panamá, México vs Puerto Rico y República Dominicana vs Colombia.

De momento la tabla la encabeza Dominicana (3-0) seguida por Venezuela y Colombia, que acumulan dos victorias y un revés cada una. Luego, empatados con 1-2, se ubican México y Panamá, y la clasificación la cierra Puerto Rico (0-3).

El sistema competitivo del torneo consta nuevamente de un "Todos contra Todos" a una vuelta que dejará con vida a los cuatro mejores. Entonces habrá semifinales (1ro vs 4to y 2do vs 3ro) y los ganadores se las verán en la disputa del trofeo.