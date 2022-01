Orgullo cubano: Zurdo Raúl Valdés agrandó su leyenda en Serie del Caribe

Foto © @Gigantes_Cibao

Recostados a la sólida apertura del zurdo cubano Raúl Valdés y la ofensiva del estelar camarero Robinson Canó, los Gigantes del Cibao dominicanos derrotaron 5x3 a los puertorriqueños Criollos de Caguas y se confirmaron como favoritos para cargar con el trofeo de la Serie del Caribe 2022.

Ante el público reunido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, los locales marcaron dos rayas en el mismo primer episodio gracias a triple de Canó con Hanser Alberto en el camino y posterior elevado de sacrificio de Marcell Ozuna que envió a la goma al ocho veces All-Star.

En la trinchera de los Gigantes, el habanero Valdés (hoy por hoy con 44 años) colgó argolla tras argolla hasta que soportó una anotación a la altura del sexto capítulo, para entonces dejar el box con faena de 5.2 entradas, cuatro imparables, un boleto, cinco ponches y la solitaria carrera referida.

Los dominicanos echaron tierra por medio en el score en el séptimo por mediación del propio Canó, quien disparó sencillo propulsor de dos coequiperos, aunque el bando boricua no tardaría en volver a cerrar la pizarra vía bambinazo de David Vidal con uno en base.

La tropa local requería de la carrera de la tranquilidad y logró fabricarla en la parte baja del octavo: Ozuna abrió con sencillo, avanzó por passed ball, llegó a la antesala con el rodado del cubano Henri Urrutia (cerró de 4-1 el desafío), y el infield hit de Ronald Guzmán lo condujo hasta el pentágono.

De sacar los tres outs finales se encargó Juan Minaya.

En el caso de Raúl Valdés, cabe apuntar que es una auténtica leyenda del béisbol caribeño. Luego de laborar durante seis Series Nacionales, el siniestro empezó en 2005 su aventura en el sistema de Menores de Estados Unidos, entre 2010 y 2014 compareció en 103 juegos de Grandes Ligas con cinco planteles, y actualmente defiende por séptima ocasión la franela de los quisqueyanos en la Serie del Caribe.

Ahora Dominicana llegó a dos éxitos –la víspera había vencido 3x2 a los Charros de Jalisco mexicanos-, al tiempo que Puerto Rico suma dos reveses toda vez que ayer cedió 3x2 versus el representativo de Panamá, los Astronautas de Los Santos.

En los otros resultados de hoy, los Caimanes de Barranquilla colombianos derrotaron sensacionalmente 6x5 a los Astronautas, y los venezolanos Navegantes del Magallanes dispusieron 5x0 de los Charros.

Por cierto, en el line up azteca volvieron a aparecer los jardineros cubanos Félix Pérez (de 4-1) y Dariel Álvarez (4-0).

El menú de mañana es el siguiente: Colombia vs México, Venezuela vs Puerto Rico y Panamá vs República Dominicana.