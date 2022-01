Miss Estados Unidos 2019 se suicida a los 30 años en Nueva York

La ex Miss Estados Unidos Cheslie Kryst Foto © Instagram Cheslie Kryst

La Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, de 30 años de edad, se suicidó al amanecer de este domingo lanzándose de un rascacielos en el que residía en la ciudad de Nueva York; reportaron varios medios estadounidenses.

El mismo 30 de enero, poco antes de quitarse la vida, Kryst publicó una foto suya en su cuenta oficial en Instagram, en la cual comentó: "Que este día te traiga descanso y paz".

El diario The New York Post precisó que su cuerpo fue encontrado sin vida en la calle sobre las 7:15 a.m., en la calle 42, en Midtown Manhattan. La joven residía en el noveno piso del edificio de 60 pisos y fue vista por última vez en una terraza del piso 29. Cuando saltó, estaba sola.

Kryst dejó en su vivienda una nota en la cual manifestó su deseo de dejarle todo a su madre, una excompetidora de un concurso de belleza que fue coronada Mrs. Carolina del Norte en 2002. La nota no especificaba el motivo de su decisión.

"Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie. Su gran luz inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Ella se preocupó por otros, amó, rió y brilló", señaló un comunicado de su familia citado por la revista People.

Sus familiares destacaron que la joven encarnó el amor y sirvió a los demás a través de sus diferentes carreras: como corresponsal de espectáculos para el programa de televisión Extra, como abogada que luchó por la justicia social y como Miss USA.

"Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto seguirá vivo", agregaron.

The New York Times refirió que Cheslie Kryst se graduó de la Universidad de Carolina del Sur, con un título en negocios y luego obtuvo una maestría en administración de empresas y una licenciatura en derecho de la Universidad de Wake Forest.

Entre 2017 y 2019 trabajó en la firma de abogados Poyner Spruill, la cual a raíz de la novedad la calificó como "una luz que iluminaba cada habitación en la que entraba" y una "abogada apasionada tanto dentro como fuera de la sala del tribunal".

Kryst nació el 28 de abril de 1991 en Jackson, Michigan, y se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, cuando era aún pequeña. Su carrera en concursos de belleza comenzó en la adolescencia, ganó el concurso Miss Northwestern mientras estaba en la escuela secundaria.

En 2019 mereció la corona de Miss Carolina del Norte y, posteriormente, la de Miss Estados Unidos. Esta última distinción la convirtió en concursante de mayor edad en coronarse, al lograrlo con 28 años. Luego representó a Estados Unidos en el certamen Miss Universo 2019 y quedó entre las 10 primeras.

Ese año, por primera vez en la historia, los cuatro títulos de los principales certámenes de belleza (Miss Universo, Miss América, Miss Estados Unidos y Miss Teen USA) quedaron en manos de mujeres afrodescendientes.