Seguridad del Estado cita para declarar a la activista Saily González

Saily González Foto © Facebook Saily González

La activista cubana Saily González denunció que la policía política la citó a declarar este miércoles en Santa Clara, pero no le ofreció detalles sobre el tema por el que será interrogada.

"Tengo que ir a 'declarar' mañana a las 8:00 am. Dice la Instructora que es sobre el tema que yo sé. Me imagino que deba ser sobre el proceso que me inventaron por actividad económica ilícita y receptación. De ser por otra cosa me lo debían haber informado. ¿Verdad?", se preguntó González en Facebook.

La activista compartió una foto de la citación que le llegó por escrito e incluso acuñada por el Ministerio del Interior, a diferencia de cómo han procedido los oficiales de la Seguridad del Estado en otras ocasiones, donde las citas han sido verbales.

El viernes la cubana denunció el acoso del régimen a los activistas y familiares de los presos políticos del 11J. Dijo que la represión del Estado hace peligrar la iniciativa de ayudas a los manifestantes que están siendo juzgados, especialmente tras publicarse el anteproyecto de ley del Código Penal cubano.

La joven santaclareña enumeró a CiberCuba las acciones violentas contra la familia del preso político Andy García Lorenzo, gestora y administradora del proyecto Ayuda a los valientes del 11J. El mismo se sostiene con contribuciones de exiliados cubanos.

La semana pasada González también fue citada por la Seguridad del Estado para una entrevista. Calificó esa jornada como “miércoles de represión”, por la cantidad de activistas que fueron citados por los represores.

"Esta vez la citación fue verbal, para las 11:00am, cosa que es posible según la nueva ley de procedimiento penal", expresó con sarcasmo en sus redes sociales.

González y otros activistas son detenido arbitrariamente por la policía política con extrema frecuencia y en esas ocasiones les retiran incluso sus teléfonos móviles para evitar que informen al mundo sobre el acontecer de la isla.

Hace solo dos semana a la villaclareña le quitaron durante una detención su teléfono, un disco duro y sus earpods. Indicó que una teniente llamada Yamilé le comunicó en Instrucción Penal que ocuparían los equipos “para hacerles un peritaje”.

En noviembre González advirtió que la Seguridad del Estado intenta crearle una causa con el pretexto de una presunta "compra ilegal de harina". Fue citada en aquel momento por el teniente coronel Sarduy Pérez Vázquez. El asedio a la activista fue tal que decidió cerrar el negocio que llevaba como cuentapropista.