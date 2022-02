Telmary niega su participación en Festival San Remo: “No sé por qué un órgano oficial me están promocionando”

La rapera cubana Telmary Díaz, líder de la agrupación Habana Sana, aseguró que no estaba enterada de la celebración del Festival San Remo en Cuba y aclaró que ella no ha confirmado su presencia en el evento.

Telmary desmintió abiertamente publicaciones de la prensa oficial que la citaban entre los participantes, al tiempo que arremetió contra mensajes de odio que ha recibido en sus redes sociales por su presunta participación.

“Estoy haciendo este video a raíz de que se me ha atacado en las redes sociales, a pesar de que uno siempre intenta transmitir alegría, paz y amor”, expresó.

“El festival que se está anunciando… no tengo conocimiento de ese festival, no sabía que se iba a hacer en Cuba”, dijo.

“No he confirmado mi participación, no sé por qué un órgano oficial me está promocionando como parte del festival”, añadió en referencia a medios de prensa estatales como Cubadebate y Prensa Latina que la han incluido entre los participantes.

“No sé por qué estoy incluida entre sus invitados, porque yo tengo representante, tengo teléfono, tengo correo. Yo podría enterarme si alguien quiere mi participación en un festival, y este no es el caso”, añadió la intérprete, que precisó que sí sabía que se quería su participación el festival Jazz Plaza, al que dijo que no pudo asistir.

Agregó que quienes la conocen saben que ella no hace “ningún movimiento si no hay un contrato, un previo acuerdo”.

Por otra parte, la artista criticó la actitud de usuarios que la han atacado en sus redes sociales por su supuesta participación en el Festival de San Remo. Dijo que no quiere verse “en la necesidad” de responder, bloquear y borrar a las personas que están faltándole el respeto.

“Para mí es importante la música, porque de eso yo me alimento. Ahora, por favor, un poquito de respeto, porque realmente esta rapera tiene la lengua también bastante dura. Pero es para el escenario, es para mi arte y para mis causas”, concluyó la rapera.

