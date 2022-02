Rapera cubana Telmary había confirmado su participación en el Festival de San Remo

Telmary Foto © Telmary & HabanaSana / Facebook

La rapera Telmary Díaz conocía de la celebración del Festival de San Remo en Cuba y había confirmado su participación en el evento que organiza Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

La cantante, quien la semana pasada aseguró que no estaba enterada de la celebración del festival y desmintió publicaciones de la prensa oficial que la citaban entre los asistentes, había dicho lo contrario en una entrevista anterior en la televisión cubana.

La líder de la agrupación Habana Sana se presentó el pasado sábado 6 de noviembre en el programa "23 y M", donde conversó sobre el tema con la presentadora Edith Massola, quien será la directora artística de los eventos de moda y culinaria del San Remo en Cuba.

"Como anuncié hace unos minutos, Telmary está vinculada a San Remo Music Awards a través de la moda", dijo Edith Massola entonces.

En otro momento del diálogo, Edith anunció lo que denominó "la arrancada de Telmary dentro del mundo de la moda", para la cual la cantante diseñó su propia marca: "El tumbao de Telma".

"Nosotros hemos aprovechado de todo, vinculando la moda como dije, desde el San Remo Music Awards que allá tendrá su desfile, su muestra...", añadió Edith.

Telmary fue una de los artistas que se desmarcó públicamente del polémico festival, tras una intensa campaña en Internet dirigida a denunciar la intención del régimen de poner una cortina de humo para desviar la atención de la represión desatada contra los manifestantes del 11J.

La rapera no alegó ninguna motivación política, pero sí negó el haber confirmado su presencia en el evento, además de arremeter contra mensajes de odio que había recibido en sus redes sociales por su presunta participación.

"El festival que se está anunciando… no tengo conocimiento de ese festival, no sabía que se iba a hacer en Cuba", dijo en un video que ya no está en sus redes.

"No he confirmado mi participación, no sé por qué un órgano oficial me está promocionando como parte del festival", agregó, en referencia a medios como Cubadebate y Prensa Latina que incluyeron su nombre en el programa del evento.

"No sé por qué estoy incluida entre sus invitados porque yo tengo representante, tengo teléfono, tengo correo. Yo podría enterarme si alguien quiere mi participación en un festival, y este no es el caso", recalcó la intérprete, quien precisó que quienes la conocen saben que ella no hace "ningún movimiento si no hay un contrato, un previo acuerdo".

El San Remo Music Awards, evento italiano que por primera vez se celebrará en la Isla, es un intento de mostrar un país tranquilo, en medio de los encarcelamientos y juicios a manifestantes del 11J.

Gracias al boicot de activistas por la democracia y ciudadanos en general, cantantes foráneos como el dúo español Andy y Lucas, su compatriota Alex Ubago, el mexicano Kalimba y la italiana Denise Faro, renunciaron a ir a Cuba en protesta por la represión del régimen dictatorial.

También el intérprete español Carlos Torres se desmarcó del festival diciendo que "no voy a ir a cantar en medio de esta situación".

En Cuba, la cantante Arlenys Rodríguez Lazo, una de las 16 participantes en el concurso de canto, anunció también que no participaría en el evento, y el cantautor Raúl Paz confirmó que "no estaba enterado de que estaba invitado al evento Festival de San Remo y que no participaría en el mismo".