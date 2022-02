Continúan cancelaciones en Festival San Remo: cantante cubana Arlenys Rodríguez tampoco participará

Arlenys Rodríguez Lazo Foto © Facebook Arlenys Rodríguez Castro

Aunque no ofreció razones políticas, la cantante cubana Arlenys Rodríguez Lazo, una de las 16 concursantes del Festival San Remo Music Awards, anunció hoy en su perfil en Facebook que no participaría en dicho evento; con lo cual se convierte en la sexta artista que toma esta decisión en menos de 48 horas.

"Esto es una decisión mía y muy personal. No participaré en la primera edición en Cuba del Festival San Remo. Éxitos a todos los concursantes. Gracias". Estas fueron las palabras textuales de Rodríguez Lazo, residente en la isla, y estuvieron acompañadas de una imagen suya en un escenario.

Múltiples han sido los comentarios de aprobación que ha recibido ya la cantante de origen pinareño en su publicación. "Excelente desición. Usted ya es grande. No necesita de un concurso para demostrar el tronco de talento que tienes mi vida", le dijo un usuario.

La actriz y activista trans Kiriam Gutiérrez también elogió su determinación. "No esperaba menos de ti, eres tan grande como ese mar que cerca nuestra patria, como buena hija de Yemayá, la madre del mundo, una madre que sufre y llora por sus hijos. Mis respetos infinitamente mi hermana", comentó.

A dos meses del inicio del festival de origen italiano en la isla, organizado por Lis Cuesta, coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura (MINCULT) y esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, cuatro artistas extranjeros y dos de la isla que la prensa oficial había confirmado como parte del programa a finales de enero, han dicho que no asistirán.

Los que rompieron el hielo con las cancelaciones, al menos públicamente, fueron los cantantes españoles Andy Morales y Lucas González, conocidos como Andy y Lucas.

"Lógicamente Andy y Lucas no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir. Y no nos estamos quebrando como dicen algunas noticias por la presión mediática ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce", aseguró Lucas González en un video difundido por Facebook e Instagram.

Luego siguieron el español Álex Ubago y el mexicano Kalimba, quienes también alegaron motivaciones políticas para bajarse del tren impulsado por Lis Cuesta. “Quiero dejar muy claro -aunque las personas que mínimamente me conocen lo saben- que yo jamás, jamás apoyaré ninguna dictadura y siempre estaré a favor de la libertad”, dijo Ubago.

Por su parte, Kalimba, de padre cubano, afirmó: "Mi sueño de cantar en la tierra de mi padre no es más grande que mi deseo de ver a mis hermanos cubanos vivir con los derechos propios".

"Nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo, y no me cuesta decidir por justicia, por una vida digna, por el derecho humano y por el pueblo", destacó el músico.

Posteriormente, la rapera cubana Telmary Díaz, directora de la agrupación Habana Sana, ante críticas que comenzaron a hacerle en redes sociales por su inclusión en el programa del evento, advirtió en redes sociales que ella no había confirmado su participación en el evento y no sabía por qué un órgano oficial la promocionaba como parte del mismo.

“No sé por qué estoy incluida entre sus invitados porque yo tengo representante, tengo teléfono, tengo correo. Yo podría enterarme si alguien quiere mi participación en un festival, y este no es el caso”, señaló la músico.

Las cancelaciones han ocurrido a los pocos días del inicio de un boicot en redes sociales, principalmente en Twitter, promovido por activistas y defensores de derechos humanos, que alegaban que este festival pretendía "lavarle la cara" al régimen tras la brutal represión que desplegó tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021.

Actualmente, en Cuba quedan más de 700 personas tras las rejas por su participación en el estallido social, y al menos 790 han sido ya procesadas.