Jennifer Lopez deslumbra con un vestido blanco de novia en la premier de "Marry Me" junto a Ben Affleck

Jennifer Lopez en la premier de "Marry Me" en Los Ángeles Foto © Instagram / Rob Zangardi

Jennifer Lopez siempre va vestida acorde a los eventos que asiste y para la premier de su película "Marry me" en Los Ángeles, no pudo ir más perfecta para la ocasión con un vestido blanco que podría pasar perfectamente por uno de novia. Además, no le faltó la compañía en esta cita tan especial, ya que estuvo arropada por Ben Affleck, con el que posó en el photocall derrochando amor y complicidad.

Para esta cita cinematográfica, la neoyorquina de 52 años escogió un vestido corto con detalles de encaje y manga larga de Giambattista Valli. Una prenda que contaba con una falda abullonada. ¡Fabulosa!

Al estilismo de JLo no le faltaba detalle y para completar este look llevó un clutch y para sus pies unos Jimmy Choo con plumas.

Su pareja, el oscarizado actor Ben Affleck, apostó por un traje con camisa blanca debajo y posó delante de los fotógrafos con un abrigo negro encima mientras que los tortolitos compartieron confidencia, risas y hasta besos, como el que le dio él a ella en la sien luciendo super enamorado de su chica.

La película "Marry Me" es una de las películas más esperadas de la temporada después de que su estreno tuvo que ser pospuesto en varias ocasiones por la pandemia. Finalmente, la comedia romántica se estrenará en los cines este 11 de febrero, justo a tiempo para el día de San Valentín.

Jennifer Lopez dará vida a Kat Valdez, una estrella de la música que está comprometida con otro superestrella, Bastian, interpretado por Maluma. Durante un concierto se entera que Bastian le es infiel y decide casarse con un asistente que sostiene un cartel de "Cásate conmigo" entre el público, él es Charlie Gilbert (Owen Wilson).

