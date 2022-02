Senadora mexicana exige solidaridad con el pueblo cubano ante la persecución política del régimen

La senadora mexicana Alejandra Reynoso Sánchez exigió solidaridad con el pueblo cubano ante la persecución política que sufren activistas, opositores y toda persona con criterios contrarios al régimen.

Reynoso participó de la presentación de un acuerdo del gobierno mexicano que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México a mejorar la correspondencia con Cuba a través del Servicio Postal Mexicano.

En su intervención pública este miércoles, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que además de ser solidarios con la isla, diversificando los canales, medios y frecuencia de envíos de correspondencia y paquetería, se debía decir la verdad de lo que ocurre en Cuba.

"Hablan de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos que se tiene, pero aparentemente sólo con el gobierno cubano. No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos, de las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen", dijo Reynoso.

La mexicana aseguró que votaría a favor de la medida, pero no sin antes poner algunas cosas en claro. "¿Por qué el gobierno cubano no acepta escuchar las protestas de sus ciudadanos? ¿Por qué tanta persecución política? Y ¿por qué de eso no se habla desde México?", se cuestionó.

Reynoso señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha preferido ponerle la alfombra roja a Miguel Díaz-Canel en su visita oficial, y festejar "lo que el dictador hace contra su comunidad".

En su intervención se refirió además, a las brigadas médicas cubanas que han estado en México y señaló que los galenos de su país también necesitan trabajo.

"Sí, sí queremos la solidaridad con el pueblo cubano y también queremos que los recursos de México se queden en México, más recursos para la salud a México y menos recursos para el régimen de Cuba", señaló.

En su intervención dejó un apartado especial para apoyar a los manifestantes del 11J que salieron a las calles cubanas a exigir Libertad.

"¿Por qué le duele al régimen cubano que los ciudadanos estén despertando? El 11 de julio Cuba abrió los ojos, comprendió la fuerza y el poder que tienen en sus manos. Cuba vive una dictadura totalitaria que no conoce Estado de derecho; que no conoce el respeto a los derechos humanos; que ha costado vidas", sentenció.

Reynoso insistió en que el pueblo cubano puede contar con el apoyo de México, pero el Gobierno de Cuba en su criterio no merece ayuda.

"El régimen no merece la solidaridad de México, los cubanos y las cubanas tendrán siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad y, por supuesto, que habremos de votar a favor de este exhorto. Pero no nos olvidemos del daño que le están haciendo a su propia población, un régimen que no respeta libertades, un régimen que atenta contra sus ciudadanos, un régimen que también ataca a los periodistas", dijo.

En 2020 Reynoso estuvo en el grupo de senadores del PAN que pidieron a la Secretaría de Salud del Gobierno de México que aclarara el "turbio acuerdo" de contratación de médicos cubanos.

"Es necesario que el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud y especialmente el titular del INSABI dejen de guardar silencio y hable con claridad y con la verdad", señaló Reynoso en documento sobre el convenio con el Gobierno de Cuba.