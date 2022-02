Karol G busca el cuerpo del verano: Así se prepara la Bichota para parar el tráfico este 2022

Si entre tus propósitos de 2022 está el de ponerte en forma y conseguir un "cuerpo 10" para este verano, no estás sola, porque Karol G tiene la misma meta.

La cantante colombiana está enfocada en convertirse en la mejor versión de sí misma y tiene unos nuevos objetivos físicos que pretende lograr para este verano.

Así lo desveló en un vídeo de TikTok, en el que nos confiesa uno de sus nuevos hábitos para cumplir sus metas: ¡adiós postres! Aunque estamos seguros de que se dará algún que otro capricho a la semana, la colombiana está decidida y enfocada en deslumbrar este verano.

"Me iba a comer este postre, pero no. No me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar. Lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", comentó la reguetonera junto al vídeo en el que nos enseña un tupper con tarta. Un capricho que no se ha dado el lujo de darse este jueves.

Cabe destacar que la Bichota ya tiene un cuerpazo que no tiene ningún problema en lucir delante de sus millones de seguidores, que siempre la llenan de halagos y piropos por su espectacular figura.

Mientras que la cantante colombiana está tratando de mantenerse saludable con sus nuevas metas para el verano, tiene un nuevo "himno" en camino. Una canción en la que colabora ni más ni menos que con... ¡Becky G! El tema "Mami" que unirá por primera vez a estas dos divas latinas aterrizará este viernes en todas las plataformas digitales. ¿Lo estás esperando?

Si estás pensando en bajar de peso, recuerda que es importante llevar una dieta equilibrada y complementarla con ejercicio físico.

