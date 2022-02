El Taiger y Jacob Forever arrasan con el remix de "La Historia"

"La Historia", el éxito del reguetonero cubano El Taiger, que alcanzó el número uno en varias listas de éxito, tiene nuevo remix, al que se sumó nada más y nada menos que Jacob Forever.

Si ya el tema es uno de los más populares de El Taiger y ha recogido frutos en América y Europa, esta nueva entrega tiene el éxito garantizado con la colaboración del intérprete de "Dile", al que este tipo de temas se le dan a la perfección.

El ritmo, la letra y el flow de El Taiger unido a la voz de Jacob Forever y algunos ligeros cambios en la cadencia dieron como resultado final un material que ya está arrasando en YouTube y que tiene muy contentos a los seguidores de ambos artistas.

"La Historia" llegó al número uno en la lista de Éxitos España en Spotify en el verano pasado, unos años después de que "Hasta que se seque el malecón", de Jacob Forever se colara en el mismo chart. Ambos temas fueron, además popularizados en las redes sociales por el futbolista español Joaquín Sánchez, gran fan del reguetón cubano.

A principios de enero, la cantante española Lorena Santos lanzó a las redes sociales su respuesta femenina a "La Historia". Contrario al tema de El Taiger, la historia de Lorena "está bien contada" y la joven española le responde que no mienta más "ni cuentes nada al revés", que con esta versión "te quito la careta".

"Yo esta historia la cerré, que me libro y te borré, no me quieras joder que me va muy bien con él", dice la canción, que en aquel momento estuvo entre las tendencias de YouTube y las novedades de Spotify en España.

