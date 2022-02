Yailin enseña su nuevo cambio de look presumiendo de amor con Anuel AA

Es un hecho que a la cantante dominicana Yailin le encanta cambiar su apariencia cada cierto tiempo, sobre todo si hablamos de su pelo. La prometida de Anuel AA renueva su imagen cada pocos días con nuevos colores con los que le da vida a su imagen.

Y aunque parecía que la joven iba a aguantar con su pelo negro rizado, como le hemos visto en sus últimas publicaciones, ha vuelto a sorprender con un nuevo color: rojo. Así lo mostró en su perfil de Instagram, donde tiene cerca de 3 millones de seguidores.

La joven dominicana compartió un vídeo mostrando su nueva peluca roja y de paso, presume su amor con su chico, Anuel AA, y es que los dos se han vuelto inseparables desde que anunciaron que están juntos.

En el vídeo vemos a Yailin enseñando su nuevo look desde diferentes ángulos para que se pueda ver su nueva melena. Pero además, su chico también entra en escena para darle algunas muestras de cariño a su prometida y hasta un beso en la boca.

Como todo lo que comparte Yailin desde que hizo público su romance con Anuel AA, rápidamente el vídeo que convirtió en tendencia y acumula miles de mensajes en el tablón de comentarios. Mientras que algunos le dedicaron halagos por su nuevo look, otros volvieron a atacar a la dominicana y a compararla con la ex del puertorriqueño, Karol G.

Desde que hicieron oficial su relación y más tarde anunciaron su compromiso, los dos tortolitos tienen a las redes sociales alborotadas con sus constantes muestras de amor.

Hasta ahora, la cantante colombiana se había mantenido al margen sobre todo lo que está ocurriendo en la vida de su ex, pero este mismo viernes lanzó una canción que es toda una directa para su ex con la que deja clara su postura: "A veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico", como le dijo en su último encuentro sobre el escenario en Puerto Rico y le vuelve a repetir en su colaboración con Becky G.

Si no las has escuchado todavía, no esperes más. Aquí está "Mami":

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.