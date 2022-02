Cubanos no creen en los "esfuerzos" de Alejandro Gil para garantizar la leche en polvo

Decenas de cubanos respondieron indignados al ministro de Economía Alejandro Gil, quien afirmó en Twitter que "No cesan los esfuerzos por garantizar la leche en polvo para los más vulnerables".

El comentario del funcionario del régimen cubano generó malestar en la población, que ya no cree en esos "esfuerzos" y asegura estar cansada de la falta de alimentos. En ese contexto, decenas de madres se quejan de no tener leche, ni nada, para darle a los niños.

"Con esfuerzo, socialismo, Castrismo y sin resultados no tomarán leche nunca más! Dejen el cuento que el Castrismo es sinónimo de miseria y hambre!", comentó un internauta.

Juan Juan Almeida García, hijo del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosques, también reclamó: "Caramba Gil, no seas tan Gil. Entendemos que ustedes se esfuerzan (ya ni sé cuántos combinados lácteos tienen); pero ni con eso lo logran. De verdad, amigo gil, no cree usted que algo mal están haciendo?".

"Dijiste que las tiendas en MLC eran para garantizar el abastecimiento de las tiendas en pesos cubanos y otros servicios al pueblo pero no sois capaces de garantizar una cosa tan simple como la leche en polvo de niños y enfermos, vuestra ineficacia no conoce límites #SOSCuba", expresó otro usuario de la plataforma de microblogging.

"Los niños no toman esfuerzo señor, toman leche. Si no son capaces de ponerla en el mercado a disposición de todo el pueblo LÁRGUENSE!", dijo otro.

"Pero seguro que en la casa de Uds, de todos Uds, de la cúpula del PCC y el Comité Central, ahí no falta nada... se burlan diariamente de nuestro pueblo #AbajoLaDictadura", comentó una mujer.

"Yo tengo la solución a todos los problemas de la Cuba actual. ACABEN DR LARGARSE DE CUBA YAAAAAAAA. Después de esto verás como todo se resuelve", apuntó un cubano.

Autoridades de la industria alimentaria cubana informaron esta semana que tienen problemas para completar el proceso de distribución de la leche en polvo de este mes, en particular para las embarazadas y los niños con enfermedades crónicas.

Juan Carlos Domínguez Márquez, presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) de la Industria Agroalimentaria, explicó en declaraciones al diario Granma que, si bien pudieron garantizar la cuota de los primeros 10 días de febrero con leche fortificada para los niños hasta un año y la leche entera para niños de un año a seis, las dietas de las embarazadas y de los niños con enfermedades crónicas “aún no se han podido garantizar por carecer de su disponibilidad”.

Gil ha sido centro de las críticas en las últimas semanas por sus declaraciones sobre la situación económica del país. El jueves, aseguró que la subida de salarios en Cuba se quedó corta y no resolvió el problema de la imparable inflación en el país y defendió las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), rechazadas por la población del país.

Mientras tanto, más de un millar de madres de Holguín presentaron recientemente una carta a las autoridades locales donde aseguran que se encuentran "en una situación crítica" para alimentar a sus hijos.

“Las madres holguineras nos encontramos en una situación crítica”, se lee en un documento enviado a CiberCuba donde también denuncian "La mala calidad de la leche en polvo normada para niños de 0 a 7 años, la baja oferta de pañales desechables y toallitas húmedas en la red de comercio del territorio, así como la ausencia de juguetes, lugares de esparcimiento, confituras, ropa y calzado tanto en moneda nacional (CUP) como en moneda libremente convertible (MLC)".

Otra madre de la misma provincia dijo en redes sociales que se encuentra desesperada porque no tiene qué darle de comer a su hija.

La mujer posteó en Facebook un desgarrador mensaje donde afirmaba: "Me da una pena horrible pero no tengo qué darle de comer a mi hija, estoy ya desesperada, no sé a quien acudir ni qué vender, si alguien puede que me cambie por algo, ropa o algo, discúlpenme, de corazón, pero por los hijos uno pierde la vergüenza".