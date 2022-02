Médico cubano pide ayuda para madre desesperada: "No tengo qué darle de comer a mi hija"

El médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas, residente en Holguín, pidió ayuda para una madre de esa provincia que se encuentra desesperada porque no tiene qué darle de comer a su hija.

"Este mensaje me ha roto el corazón. Si alguien puede y desea ayudarla que por favor me contacte para yo darle su número de teléfono. Así estamos familia", expresó en Facebook el joven galeno, quien fue suspendido hace dos años por sus críticas al gobierno en redes sociales.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, posteó en la red social un desgarrador mensaje donde afirmaba: "me da una pena horrible pero no tengo qué darle de comer a mi hija, estoy ya desesperada, no sé a quien acudir ni qué vender, si alguien puede que me cambie por algo, ropa o algo, discúlpenme, de corazón, pero por los hijos uno pierde la vergüenza".

La madre, residente también en Holguín, vive la misma odisea de miles de mujeres cubanas que, según publicaciones que cada vez son más frecuentes en redes sociales no tienen recursos para alimentar a sus hijos.

El pasado 20 de enero casi 1000 madres de la provincia de Holguín enviaron una carta al gobierno local donde expresaban su inconformidad con la mala calidad y baja disponibilidad de productos de primera necesidad para el cuidado y alimentación de sus hijos en edad de crecimiento. cerca de un millar de madres en Holguín se dirigieron a las autoridades locales con demandas precisas.

“Las madres holguineras nos encontramos en una situación crítica”, se lee en un documento enviado a CiberCuba donde denunciaban la mala calidad de la leche en polvo normada para niños de 0 a 7 años, la baja oferta de pañales desechables y toallitas húmedas en la red de comercio del territorio, así como la ausencia de juguetes, lugares de esparcimiento, confituras, ropa y calzado tanto en moneda nacional (CUP) como en moneda libremente convertible (MLC) figuran entre los productos y bienes que mencionan.

Otra madre de La Habana contó recientemente la odisea que pasa para garantizar los alimentos y pañales a su hijo de 10 años, con una severa discapacidad a causa de una negligencia médica.

La situación de miles de familias empeoró a raíz de la llamada Tarea Ordenamiento y otras medidas gubernamentales que generaron una inflación imparable en el mercado estatal y el mercado negro, dejando desamparadas a las familias que no reciben remesas desde el exterior.