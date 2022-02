Farruko pide perdón por las letras de algunas de sus canciones durante concierto en Miami

El cantante puertorriqueño Farruko pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones durante un concierto en Miami, en el que proclamó su conversión religiosa.

El intérprete de música urbana actuó el sábado por la noche en el FTX Arena, donde sorprendió a los asistentes con frases como "todos somos pecadores, lo dice la Biblia" o "Dios es bueno", con las que mostró su reciente adhesión a la fe cristiana.

"Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso", dijo el artista en el escenario.

Según un reporte de EFE, durante el concierto se escuchó su conocida canción "Pepas", su gran éxito de 2021 que habla del consumo de drogas en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra. En su lugar dedicó unas palabras a mostrar su arrepentimiento por viejos errores cometidos en el pasado.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", afirmó.

"Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo", subrayó.

En su cuenta de Instagram, el artista también citó varios versículos de la Biblia.

"Dios nos creó con un libre albedrío, cada cual es libre de tomar el camino que crea correcto para su vida. Yo no soy religioso, ni extremista, ni fanático, ni el más cristiano. Soy un chamaco con muchos defectos y mucho menos soy quien para decirles qué hacer con su vida, solo soy un mensajero que le va a gritar al mundo lo que nadie predica en estos tiempos: el amor", expresó.

En la publicación, Farruko pidió a sus seguidores no distraerse con "las cosas de este mundo".

"Porque el tiempo no lo controlamos nosotros, la vida es tan frágil que hoy estamos, mañana no. No permitas que las cosas de este mundo te distraigan y no puedas abrir los ojos y perder lo que realmente importa. Los amo, ¡Dios me los bendiga!", recalcó.

El inesperado giro del cantante despertó la polémica en las redes sociales.

Según EFE, algunos de los asistentes al concierto se fueron tras su predicación, e incluso hubo quien reclamó que le devolvieran el dinero de la entrada, a lo que Farruko estuvo de acuerdo.

"Los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso, los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así solo vaya uno ahí estaré y los amaré igual, ¡vayan o no vayan! (...) Nadie está obligado, hay más artistas que usted puede seguir e ir a ver, solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans", dijo en su Instagram.