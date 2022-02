Padre de víctima del tiroteo de Parkland escala grúa frente a la Casa Blanca para pedir mayor control de armas

El padre de un adolescente que murió en un tiroteo masivo en una escuela secundaria en Parkland, Florida, escaló este lunes una grúa de construcción en el centro de Washington, justo cuando se cumplen cuatro años del trágico suceso que dejó 17 víctimas mortales.

Manuel Oliver, padre de Joaquín “Guac” Oliver, subió en horas de la madrugada la estructura ubicada en 15th y H St NW, cerca de la Casa Blanca para dejar caer una pancarta que solicita al presidente Biden que apruebe una legislación sobre el control de armas.

El objetivo de la acción es el de dar visibilidad a este tema y pedir más acción del gobierno para el control de armas. En un video grabado en lo alto de la torre, Oliver declaró que su acción busca que “el mundo entero escuche a Joaquín”.

“Tiene un mensaje muy importante”, dijo Oliver en el video. “Pedí una reunión con Joe Biden hace un mes. Nunca tuve esa reunión. Así que ahora estoy de vuelta con Joaquín”, dijo el padre de una de las víctimas del tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School.

En un tuit, Oliver manifestó que su hijo le “acompañaba” en la acción. “¡Hoy GUAC está conmigo haciendo su propia declaración! Entonces, toda la nación puede juzgar nuestra realidad. 150 pies de altura frente al WH. Acción pacífica. ¡La policía está sobre el terreno!”.

Joaquín Oliver (17 años) fue uno de los 14 estudiantes y tres miembros del personal asesinados a tiros el Día de San Valentín de 2018. Esta mañana su padre dejaba un cartel en el suelo antes de emprender la escalada: “Acción pacífica en curso. Es solo mi papá ayudándome a hacer una declaración. Lo siento por los inconvenientes ocasionados".

Pasadas las 10:30 de la mañana, las autoridades confirmaron que el "incidente de la escalada había concluido" y que tres personas habían sido detenidas en relación con esta acción. Sin embargo, no revelaron los nombres de los arrestados o si enfrentarán cargos.

Por su parte, la madre de Joaquín, Patricia Oliver, dijo que el mensaje que su esposo está enviando es importante. “Manuel sigue siendo el papá de Joaquín. Está representando a Joaquín de una manera para ser escuchado. Como Joe Biden no nos recibió en diciembre, tuvimos que encontrar una manera de enviar un mensaje”.

Desde el tiroteo en Parkland, la violencia armada en las escuelas no ha disminuido, sino que ha aumentado, según Telemundo 51. El grupo de defensa del control de armas Everytown for Gun Safety dice que hubo al menos 136 casos de disparos en terrenos escolares entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre.

“Con un Congreso incapaz de aprobar reformas populares que salvarían vidas, el presidente Biden tiene que cumplir con sus promesas de campaña, priorizar la prevención de la violencia armada y tomar acciones inmediatas para construir comunidades más seguras a lo largo de la nación”, dijo el grupo en un comunicado.

Tras la muerte de su hijo, Manuel Oliver se convirtió en uno de los principales activistas en el país por mayores regulaciones de las armas y para la prevención de la violencia. Él y su esposa, Patricia Oliver, fundaron la organización Change the Ref, que busca exponer los efectos de los tiroteos masivos a través del “arte urbano y la confrontación creativa no violenta”.

Biden, quien no recibió a Oliver en diciembre, emitió una declaración sobre la masacre de Parkland afirmando que su administración apoya a quienes trabajan para poner fin a la violencia armada e instó a la nación a defender la "obligación solemne" de "mantenerse a salvo".

“Desde la angustia de Parkland, una nueva generación de estadounidenses en todo el país marchó por nuestras vidas y hacia un Estados Unidos mejor y más seguro para todos nosotros”, dijo Biden en un comunicado obtenido por The Associated Press.

“Este movimiento extraordinario se asegura de que las voces de las víctimas y los sobrevivientes y los dueños de armas responsables sean más fuertes que las voces de los fabricantes de armas y la Asociación Nacional del Rifle”, dijo Biden.

No es la primera vez que Oliver recurre al performance para su activismo. En septiembre de 2019, estrenó un espectáculo unipersonal en tributo a su hijo, titulado "Guac: my son, my hero" (Mi hijo, mi héroe). "Perdí a Joaquín hace casi dos años y he utilizado el arte como mecanismo de protesta", explicó entonces el padre.