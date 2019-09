Estrenan en Miami Beach espectáculo creado por el padre de una de las víctimas de Parkland

Publicado el Domingo, 22 Septiembre, 2019 - 15:51 (GMT-5)

Manuel Oliver, padre de Joaquin, una de las víctimas del tiroteo de Stoneman Douglas High School en la ciudad de Parkland, estrenó el pasado viernes un espectáculo unipersonal en tributo a su hijo fallecido.

"Perdí a Joaquin hace casi dos años y he utilizado el arte como mecanismo de protesta", expresó el padre al periodista Rogelio Mora Tagle a propósito del estreno de la obra.

La obra, que se titula Guac: my son, my hero (Mi hijo, mi héroe) y tuvo su primera puesta en el Colony Theater de Miami Beach, se trasladará a New York la semana que viene y estará de gira por todo Estados Unidos hasta 2020.

“Es un espectáculo con entradas agotadas, lo cual es increíble, y es también una manera de compartir la vida de Joaquín. Esa es quizás la mejor sensación que tengo en este momento”, declaró Oliver a 7 News.

Agregó que es difícil enfrentarse a un escenario, pero esto no significa nada comparado con lo que su hijo y otros tuvieron que experimentar.

Oliver, que se ha convertido luego del trágico evento en un destacado activista, desde la plataforma de voluntarios ShineMsd.

La plataforma, que está enfocada en ayudar a las víctimas del suceso a enfrentar el dolor y buscar cambios en la comunidad con propuestas artísticas, ha definido este nuevo espectáculo como “una obra de teatro de justicia social”.

El tiroteo de Parkland es considerado la tragedia de violencia escolar más grande del estado de Florida. El 14 de febrero de 2018, 17 personas fueron asesinadas y otras 14 resultaron heridas, a manos del atacante Nikolas Cruz, un estudiante del centro de 19 años.