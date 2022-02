Imaray Ulloa se compra su primera casa en Miami con ayuda de la actriz Carmen Daysi

La influencer cubana Imaray Ulloa acaba de tachar otro sueño de su lista. Y es que la protagonista de "Ni luna ni miel" finalmente compró su primera casa en Miami, con la ayuda de la actriz Carmen Daysi, que trabaja como realtor en esa ciudad.

Luego de visitar varias casas sin mucho éxito y de que se frustrara la compra de otra que le había gustado, Imaray encontró el lugar que había soñado: una casa moderna, espaciosa, con la cocina blanca como ella deseaba y espacio de sobra para hacer una piscina en el patio.

La casa también tiene una habitación más pequeña, perfecta para convertirla en su estudio personal, mientras que en el área del garaje planea hacer un estudio más grande para grabar y que cada persona que aparece en su programa no tenga que entrar necesariamente a la casa. El cuarto principal tiene el espacio suficiente para construir un walking closet y la influencer planea también poner una barra en el patio y crear un sitio para pasar buenos momentos con su familia y amigos.

"Esta casa tiene mi estilo, tiene mi swing", dijo Imaray en un video que publicó en su canal de YouTube para hacer testigos a sus seguidores de todo el proceso de este gran paso para ella.

En el clip, se ve a Imaray firmando los papeles de la casa y brindando con un champán Moët & Chandon Rose –una de sus bebidas favoritas– junto a Carmen Daysi y otras personas que estuvieron presentes en el momento de la compra.

"Esto es para que ustedes vean que todo está en el enfoque, en lo que uno quiere lograr. Yo soy una persona que me enfoco muchísimo en lo que quiero y hasta que no lo logro no paro, y creo que ese es el secreto de que todos podamos tener lo que queramos", aseguró.

La influencer agradeció a sus millones de seguidores por apoyarla y contribuir a que haya podido cumplir este sueño, y les prometió que los incluiría en cada etapa del proceso de personalización de su nuevo hogar.

"Les voy a hacer un super tour por la casa, y me van a acompañar con la compra de los muebles, me van a acompañar con la creación de los clósets, me van a acompañar en cada detalle", adelantó Imaray.

