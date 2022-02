Modelo cubana Lisandra Silva responde a rumores de ruptura con su pareja: "Búsquense una vida"

La modelo cubana Lisandra Silva se mostró harta de quienes tratan de empañar su felicidad con rumores de separación del bailarín chileno Raúl Peralta, su pareja y padre de sus hijos y les pidió que se busquen una vida en lugar de estar siempre pendientes de la de ella.

Fue en las historias de Instagram del integrante de Power Peralta que una seguidora preguntó si era cierto que se habían separado, a lo que el bailarín respondió: "Nunca, lo nuestro es para toda la vida", junto a una foto de ambos.

Historias de Instagram / Raúl Peralta

La modelo cubana, acostumbrada a lidiar con especulaciones de este tipo y ataques en redes, no pudo contener sus ganas de decir lo que piensa al respecto: "Yo me pregunto por qué hay gente tan obstinada que quiere verme separada de Raúl. En serio, búsquense una vida".

"Estamos juntos, felices, con una beba en camino, ¡y un hijo maravilloso! Vivimos juntos, nos amamos. En serio búsquense una vida", añadió.

Historias de Instagram / Lisandra Silva

Lisandra Silva y Raúl Peralta, que ya son padres del pequeño Noah, están viviendo la dulce espera de su hija Leiah y están más que felices con la familia y el hogar que han construido juntos.

A propósito del Día del Amor este lunes, la modelo dedicó un amoroso mensaje a su compañero de vida: "Gracias por salvarme de este mundo lleno de desamor, de engaños y superficialidad. Contigo conocí el amor verdadero, puro y sincero. Aprendí a caminar por un sendero de luz y confianza. Y finalmente pude vivir el amor sin miedos. Cada día que caminamos juntos por esta vida me siento afortunada de haberte encontrado. Y fueron tantos años de pedirle a Dios arrodillada de encontrar un buen hombre que me amara y me respetara después de tanto sufrir por amor, ¡que me premió contigo!"

El bailarín respondió a la declaración de amor de su pareja con unas emotivas palabras: "Tú me diste a mí el sueño más grande que tenía. Una familia hermosa llena de amor y sueños por cumplir juntos. Te a,o con todo lo que tengo".

Lisandra y Raúl comenzaron una relación en 2018. Ambos se conocieron gracias al baile, tras protagonizar una sensual coreografía para un videoclip. En septiembre pasado, la pareja se comprometió luego de una romántica pedida de mano que hizo el chileno, con su hijo Noah de cómplice.

