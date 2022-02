Kanye West insiste en reconquistar a Kim Kardashian y le envía una camioneta con flores por San Valentín

Kanye West está tratando desesperadamente de llamar la atención de Kim Kardashian y, en un intento de recuperarla, envió una camioneta llena de flores a su casa por San Valentín.

Un gesto que él mismo compartió en su perfil de Instagram, para borrarlo más tarde. En la camioneta había un mensaje para la empresaria en el que jugó con las iniciales de su nombre, KK. "My vision is krystal klear" (Mi visión es clara, en español).

Las redes sociales del rapero están echando fuego desde hace días, donde se está comportando de manera errática. Cualquiera de los posts que publica acaba eliminado a las pocas horas. Sin embargo, los cibernautas están capturando todo para reprocharle su actitud con respecto a Kim.

Y no está siendo menos el regalo que le ha hecho, un detalle que podría considerarse romántico si no fuera porque están divorciándose y ella sale con Pete Davidson, a quien Kanye no para de mentar en sus redes sociales para atacarle e incluso amenazarle.

Captura de redes sociales

En uno de sus posts más recientes (que por supuesto acabó borrando), el rapero pidió a sus seguidores que acosen e insulten al cómico por la calle.

"Gracias chicos por el apoyo que me dan a mí y a mi familia. Es el mejor cumplido que pueden hacerme. Si alguien me quiere a mí y a mi familia, cuando se encuentren por la calle con Skete [como llama a Pete Davidson] grítenle a ese perdedor con todas las fuerzas de sus pulmones 'Kymye' [como se conocía a la pareja]".

Este llamamiento de Kanye no lo dejó pasar Kim, que le pidió a su ex -vía mensaje- que parase de solicitar amenazas para Pete. Esto también lo publicó Ye en sus redes sociales. "Tras la petición de mi mujer, por favor, que nadie le haga nada físico a Skete, voy a encargarme de la situación yo mismo".

Captura de redes sociales

Desde luego, parece que la situación se la ha ido de las manos a Kanye, cuyo romance con la actriz Julia Fox también ha llegado a su fin en medio de este alboroto mediático que está retransmitiendo en directo y tiene en vilo a millones de personas, que están llegando en masa a su perfil de Instagram para seguirle. Trece millones de usuarios y subiendo.

