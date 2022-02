Belinda rompe el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal: "Me duele y mucho"

Belinda y Christian Nodal pusieron fin a su relación después de casi dos años juntos. Una noticia que anunció el cantante mexicano el pasado fin de semana a través de un comunicado que colgó en Instagram.

"A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos casa uno lo mejor del otro", dijo el mexicano en su mensaje.

Ahora ha sido la cantante la que se pronunció sobre la decisión que tomar caminos separados. "Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho", dijo Belinda en una historia que colgó.

"Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente", agregó la artista, que concluyó su mensaje con una cita de Simone De Beauvoir. "El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida".

La pareja confirmó su romance a mediados de 2020 después de que coincidiesen como jurados en el programa de La Voz México. En mayo del año pasado, se comprometieron en una pedida de ensueño que nunca llegará a enlace, ya que los dos jóvenes pusieron fin a su compromiso y relación después de semanas de rumores.

La noticia de la separación dejó a sus seguidores boquiabiertos y mientras algunos lamentan la ruptura de los jóvenes, una de las preguntas que más se hacen los cibernautas es qué pasará con el anillo de compromiso de Belinda y los tatuajes que tienen en honor a su relación.

Ambos tienen varios grabados, pero sin duda dos de los más llamativos son dos que tiene Christian Nodal. Uno de ellos es la mirada de su novia en su pecho y otro su nombre en su rostro al lado de su oreja. Además de estos tatuajes, juntos tienen tatuado el número cuatro en su antebrazo y ella las iniciales de Nodal en un corazón en el tobillo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.