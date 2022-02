Actriz cubanoamericana Bella Thorne califica de brutal y corrupto al régimen cubano

La popular actriz cubanoamericana Bella Thorne calificó de brutal y corrupto al régimen cubano y pidió al presidente de Estados Unidos Joe Biden que intervenga en apoyo a la población que sufre escaseces y represión en Cuba.

Durante una entrevista con Fox News Digital, la artista, reconocida por trabajar desde niña en Disney Channel y en películas como Midnight Sun, criticó en particular la imposición de un impuesto gubernamental del 10% a las ventas de los comercializadores minoristas de productos agropecuarios.

“Me opongo al nuevo impuesto a la venta de alimentos por parte del antidemocrático régimen cubano, porque agrava el sufrimiento del pueblo de Cuba”, afirmó la actriz y cantante de 24 años, siempre orgullosa de sus raíces cubanas, pues sus abuelos paternos nacieron en la isla.

Thorne calificó la medida de despiadada y dijo que la entristece profundamente.

"Me motiva a querer hacer aún más para luchar por llevar la democracia a Cuba. Hago responsables a los matones tiranos en el poder de esta decisión y de la ola de sufrimiento brutal que infligió al pueblo cubano, que solo quiere ser libre como tú y yo como ciudadanos estadounidenses", añadió.

La actriz, con más de 25 millones de seguidores en Instagram y protagonista de series como Shake It Up, K.C Undercover y Time is Up, también pidió al presidente Biden que apoye a los cubanos y se ponga en el lugar de quienes llevan más de 60 años sometidos a un régimen que no permite siquiera el acceso libre a Internet.

"Mi corazón está con ustedes y con el crudo sufrimiento que siguen experimentando. Como estadounidenses, sepan que nos importa la libertad y nos unimos a ustedes porque merecen ser libres. Un día el régimen cubano caerá, así que no pierdan la esperanza. Verán un día en el que su deseo de libertad, como el que tenemos en Estados Unidos, llegará a ustedes", afirmó también.

Thorne nació en Pembroke Pines, Florida, en 1997. Su padre, Delancey Reinaldo Thorne, era un cubano de primera generación nacido en una base militar en Key West. El español fue su primera lengua de niña y, luego de ser diagnosticada con dislexia en tercer grado, tuvo que enfocarse solo en el inglés.

En julio de 2021, la artista habló en su perfil de Instagram sobre la explosión de casos de COVID-19 en Cuba y la crisis económica que afecta a la población cubana por la mala gestión de las autoridades, enfocadas en reprimir a los opositores y cualquiera que disienta del régimen, como ocurrió con los manifestantes de las multitudinarias protestas del 11J en decenas de ciudades y pueblos del país.

"Mi padre fue el primero de su familia en nacer en Estados Unidos en una base militar en Key West. El resto de su familia nació en Cuba, no conozco a mi familia en Cuba. Nunca he podido viajar y conocerlos. No sé si están atrapados en la violencia en este momento, si tienen comida, agua o medicinas. No sé si están a salvo o si sobrevivieron a la pandemia que azota esa hermosa isla. Lo que sí sé es que Cuba necesita nuestra ayuda", escribió Thorne entonces.

Agregó que el pueblo cubano ha llegado a un punto crítico en su capacidad para mantener una calidad de vida.

"Entre la violencia policial, la falta de servicios humanos básicos como alimentos y agua, y la incapacidad de controlar los brotes de COVID, la gente sufre y muere. Necesitamos ayudarlos. Necesitan intervención internacional. Use su voz para crear conciencia y pedirle al mundo que ayude en la difícil situación del pueblo cubano", escribió en esa ocasión.

En 2020, la actriz dijo que le gustaría ser más latina para que las personas identificaran más su herencia cubana. “Ser cubano / latino en los ojos de la mayoría de las personas significa tener ojos oscuros, cabello oscuro y piel oscura, soy naturalmente rubia, tengo ojos castaños", argumentó.

La artista cubanoamericana estuvo en el foco en redes sociales luego de denunciar que había sufrido abusos psicológicos y sexuales desde que era una niña. Además, ha estado envuelta en controversias mediáticas por declararse pansexual, es decir, que no tiene preferencia por ningún género o sexo en particular, y por decir que fumar marihuana facilita la vida.

En 2019, Thorne obtuvo el premio de Visionaria por su cortometraje Her & His con Pornhub –la mayor plataforma de pornografía del mundo–, con el cual se estrenó como directora. Al recibir el polémico galardón, la exchica Disney aseguró que está trabajando para mejorar la seguridad y el rol de la mujer en la industria del cine para adultos.