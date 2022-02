Cubano radicado en Roma Yosmany Larrea gana premio por diseño de moda

El diseñador, modelo y cantante cubano Yosmany Larrea, radicado desde hace varios años en Roma, Italia, se alzó recientemente con el premio de la FDLA Fashion Experience por su diseño inspirado en la película Death on The Nile (Muerte en el Nilo).

Larrea fue el ganador del concurso lanzado por la Fashion Designers of Latin America (FDLA), para crear un look que se inspirase en el thriller basado en la novela de la célebre escritora británica Agatha Christie, y que llega a los cines este mes, protagonizado por la actriz Gal Gadot.

El cubano de 34 años tendrá la oportunidad de mostrar el outfit que diseñó en el desfile de la FDLA en la Semana de la Moda de Nueva York, en septiembre próximo. Este es uno de los premios más significativos para él, pues le permitió conocer personalmente al maestro del diseño de Hollywood, el español Paco Delgado.

En reciente entrevista con Radio y Televisión Martí, el artista detalló su historia de superación y logros en el diseño de alta costura, el modelaje y el canto lírico.

En el competitivo mundo de la moda, Larrea tiene ya una marca propia y considera que dos de sus mejores resultados llegaron en 2019: uno de ellos, un premio a su trabajo y al del estudio Mossi/Larrea del que forma parte, por Mejor Colección en la Shanghai Fashion Week, y el otro en la feria bianual Alta Roma, como diseñador emergente.

De su incursión en la música, relató que obtuvo un premio en el Festival Venus Talent de canto 2018, en Italia, y posteriormente tuvo la oportunidad de prestar su voz en una colaboración con la compañía Walt Disney, uno de los proyectos profesionales que más le han emocionado.

En su canal de Youtube, promociona sus trabajos en la moda, como diseñador y también como modelo de pasarela, además de publicar otros videos en los que aparece cantando y tocando el piano. En uno de los clips más reproducidos enseña cómo crear una mascarilla casera con filtro para protegerse del COVID-19.

El artista nació en la capital cubana, en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. A pesar de la lejanía, no pierde sus raíces latinas y procura que su identidad nacional forme parte de cada una de sus creaciones.

“Trato siempre de que se vea, siempre se vea la cubanía, siempre se vea la sensualidad de la mujer cubana, eso no falla nunca. Eso a mí no me falta, esa sensualidad que tiene la mujer cubana es lo que yo pongo siempre como primer patrón”, explicó en la entrevista.

Dijo que salió de la Cuba buscando mejores oportunidades y que se considera muy afortunado por todas las puertas que se han abierto para él en diferentes ámbitos. Comentó que otra de sus pasiones es enseñar y compartir sus conocimientos, incluso con la competencia, pues es una manera de crecer él mismo como artista.

“Soy 100% cubano (...) y no me he sentido rechazado por eso ni me ha sido un impedimento”, afirmó Yosmany, que diseña ropa para ambos sexos y ha logrado captar la atención de una clientela global. Sus colecciones incluyen atuendos para la clase alta y también para jóvenes hipsters. Ha comentado que una de sus mayores satisfacciones es la aceptación que tienen sus creaciones en un público diverso.

