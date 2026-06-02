Dany Ome cuestiona el silencio sobre los artistas que fueron a Varadero: «Hablan de moral conmigo»

El reguetonero cubano Dany Ome reaccionó con ironía y evidente frustración al arranque del evento «Inicio del Verano 2026» en Varadero, mientras observa cómo otros artistas viajan a Cuba para actuar sin recibir el mismo nivel de críticas que él ha enfrentado en los últimos años.

A través de un video publicado en Instagram junto a Kevincito El 13, el cantante dejó claro que sigue muy pendiente de todo lo que ocurre alrededor del evento.

«Todo el mundo puede ir, el que no puede ir soy yo», comentó entre risas, en una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Durante la conversación, Dany Ome bromeó sobre la posibilidad de presentarse en el cierre del verano en Cuba.

«Kevin, ¿qué tú crees si nos apuntamos para el cierre?», preguntó. A lo que Kevincito respondió: «Ya como está la cosa, tenemos que ir para el cierre».

La respuesta de Dany Ome fue más directa: «Esto es una burla. Hablan de moral conmigo, inmorales».

Kevincito también se pronunció en sus redes sociales y dejó un mensaje que muchos interpretaron como una referencia a las críticas que suelen recibir cuando hablan de cantar en la isla.

«Yo espero que no nos ataquen cuando queramos cantarle a mi gente de Cuba», escribió.

Dany Ome no tardó en responderle en los comentarios: «No esperes nada. Los que no podemos ir somos tú y yo».

Sin embargo, el artista quiso dejar claro que su molestia no es con quienes decidieron viajar a Cuba para participar en el evento.

«Ojo, nada en contra de los que fueron. Mi dolor es con los que tienen el dolor convertido en negocio», escribió en otro comentario que también se viralizó.

En otro mensaje, lanzó una reflexión cargada de sarcasmo sobre la diferencia de trato que percibe en redes sociales.

«Padrino, no veo a nadie decir nada. Ahora me dijo un influencer que es porque los que fueron no dan rating. No sabía yo que eso funcionaba así. Pero bueno, el hijo de la Dama de Blanco soy yo y el doble moral también. Ese cierre será una película», comentó en un post de Un Martí To Durako acompañado de varios emojis de risa.

La reacción llega en medio de una nueva polémica relacionada con el Inicio del Verano en Varadero, donde este año participaron artistas como Hallel Génesis, Velito El Bufón y otros exponentes de la música urbana cubana.

La situación tiene un componente especialmente sensible para Dany Ome porque durante años ha estado en el centro de las polémicas por sus viajes a Cuba.

En mayo de 2025, durante una entrevista en el pódcast Destino Tolk, defendió con firmeza su derecho a regresar a la isla.

«Soy cubano y voy a ir a Cuba cuantas veces me dé la gana. Voy a Cuba porque allí está mi familia, mi abuela, y porque me siento bien», afirmó entonces.

En esa misma conversación recordó además que su madre fue integrante de las Damas de Blanco, argumento que suele utilizar para responder a quienes lo acusan de simpatizar con el régimen cubano.

Por eso, al ver que otros artistas participan en eventos similares sin recibir el mismo nivel de cuestionamientos, Dany Ome considera que existe un doble rasero.

Y aunque insistió en que no tiene nada contra quienes viajaron a Varadero, dejó claro que sigue sin entender por qué algunas críticas parecen depender más de quién va que del hecho de ir.