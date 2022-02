¡"Familia" cada día más cerca! Camila Cabello adelanta cómo suena "Bam Bam", su nueva colaboración con Ed Sheeran

Camila Cabello y Ed Sheeran en el videoclip de "South of the Border"

Familia de Camila Cabello es uno de los álbumes más esperados de este 2022 y, aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno, la cantante cubana no para de mostrar pequeños adelantos que impacientan aún más a sus fans. El último: ¡una colaboración con Ed Sheeran!

La intérprete de "Havana" mostró la foto de portada de este lanzamiento, que ya esperan sus millones de fans ansiosos. Un estreno que llegará el próximo 4 de marzo bajo el título de "Bam Bam".

La fecha no ha sido escogida al azar, ya que el día de antes Camila cumple 25 años. "Bam Bam. 4 de marzo con @teddysphotos, una de mis personas y artistas favoritos. Además, mi cumpleaños es el día anterior, así que triple victoria", comentó en sus redes sociales al presentar la portada de la canción.

Pero para los más impacientes, la artista nacida en Cojímar ha ido adelantando en sus redes sociales pequeños fragmentos de "Bam Bam".

Todo apunta a que este tema con Ed Sheeran estará incluido en su próximo álbum Familia, del que también forman partes las canciones "Don't Go Yet" y "Oh Na Na" (con Myke Towers y Tainy).

Otra de las canciones que están confirmadas de este álbum es el tema con Yotuel Romero y que se llamará "Lola".

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran y Camila Cabello trabajan juntos, ya en 2019 se unieron para el tema "South of the Border", en el que también participa Cardi B.

