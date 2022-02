Las reacciones de los famosos ante la invasión rusa a Ucrania

La impotencia, frustración y miedo que ha desatado la invasión de Rusia a Ucrania durante el amanecer de este jueves es el tema número uno en las redes sociales, donde millones de personas han estado siguiendo las noticias y publicando con hashtags como #TerceraGuerraMundial y #StopWar.

Entre esos no han faltado los famosos, que han acudido a sus plataformas oficiales para denunciar la agresión que ordenó el presidente ruso Vladimir Putin en televisión nacional y mostrar su rechazo a la invasión y su apoyo al pueblo de Ucrania, donde millones de personas despertaron en medio del terror de los bombardeos y miles han estado huyendo por las fronteras terrestres desde el amanecer.

Escritor estadounidense Stephen King

"Lo que la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos niños en el patio de recreo: no te quedas quieto mientras un niño grande golpea a un niño pequeño. Es posible que recibas un golpe o dos para que el niño grande se detenga, pero eso es lo correcto", escribió en Twitter.

Rapera estadounidense Cardi B

"Ojalá estos líderes mundiales dejen de tropezar con el poder y realmente piensen en quien realmente se ve afectado (los ciudadanos) además de que el mundo entero está en crisis. La guerra, las sanciones, las invasiones deberían ser lo último de lo que deberían preocuparse estos líderes", tuitió.

Humorista y actor cubano Alexis Valdés

"El nuevo zar de Rusia tiene ganas de hacer un imperio. Todos estos ególatras son iguales. Solo les interesa el poder y el poder y más poder", escribió en sus redes.

Cantante italiana Laura Pausini

"Me pregunto si alguien en vez de estudiar historia en la escuela, estaba en casa jugando al Risk. Pero la vida no es un juego y ya no podemos tolerar este mundo que no enseña más que odio. ¿Qué podemos explicar hoy a todos los niños cuando vuelven del colegio y ven estas imágenes?"

Cantante española Chenoa

