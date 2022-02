Presidente ucraniano Volodimir Zelenski: "Nos han dejado solos"

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó este jueves que otros países hayan dejado sola a Ucrania en su guerra contra Rusia.

"Nos han dejado solos para defender nuestro Estado", dijo Zelenski en un video que se publicó en la cuenta presidencial de Facebook.

El mandatario aseguró que nadie está dispuesto a combatir con los ucranianos ni tampoco aprecia garantías de su adhesión a la OTAN.

“Todo el mundo tiene miedo”, afirmó.

En medio de esta grave situación aseveró que no tiene miedo ante Rusia y convocó a todos los ciudadanos del país a mantener su misma convicción.

“No nos da miedo defender nuestro país, no nos da miedo Rusia, no nos da miedo hablar de Rusia, no nos da miedo hablar de nada

Durante la rueda de prensa, Zelenski expresó su voluntad de permanecer en Ucrania junto a su familia, a pesar de que son los principales objetivos de Rusia, según informaciones recibidas recientemente.

“Quieren dañar a Ucrania políticamente destruyendo al jefe de Estado”, aseguró.

Zelenski dedicó especial atención a la muerte de 137 soldados ucranianos, que calificó de “héroes” y los 316 que resultaron heridos en el primer día de enfrentamientos armados.

Por último se refirió a lo que simboliza este enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia.

“Lo que hemos escuchado hoy no son solo explosiones de misiles, combates y estruendos de los aviones. Este es el sonido de un nuevo telón de acero que se ha derrumbado y está cerrando a Rusia del mundo civilizado”, argumentó.

Para Zelenski la principal tarea es que ese telón no caiga sobre Ucrania “sino sobre los hogares rusos”.