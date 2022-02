Ucrania informa de 137 soldados muertos y 136 heridos en combates con invasores rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó al final de la jornada de este jueves que hasta el momento 137 soldados ucranianos perdieron la vida en los enfrentamientos contra las tropas rusas invasoras.

En una alocución al país, que se transmitió por su perfil oficial en Facebook, el mandatario ucraniano explicó, que además de los fallecidos, se registran otros 316 soldados heridos.

Zelensky informó, además, que entre los fallecidos, hay 10 oficiales del ejército ucraniano.

También comentó que los fallecidos y heridos estaban defendiendo la isla Zmiinyi y que “todos nuestros guardias fronterizos tuvieron una muerte heroica”.

Insistió que los soldados “no se han rendido” y que todos los muertos “recibirán a título póstumo el título de ‘Héroe de Ucrania’”.

Aseguró que “todos aquellos que dieron su vida por Ucrania serán recordados para siempre”.

Asimismo, dijo que este jueves les preguntó a 27 líderes europeos, si Ucrania podía estar en la OTAN.

“He preguntado directamente: todos tienen miedo, nadie responde. Pero no tenemos miedo, no tenemos miedo de nada. No tenemos miedo de defender nuestro país”.

Puntualizó, además, que tampoco tienen miedo de Rusia, ni de hablar con Rusia.

“No tenemos miedo de hablar de nada, de garantías de seguridad para nuestro país, no tenemos miedo de hablar de neutralidad, no somos miembros de la OTAN en este momento. Pero, ¿qué garantías obtendremos? Y lo más importante, ¿qué países nos darán esas garantías?”, sostuvo el presidente Zelensky.

El mandatario exhortó también a los líderes del mundo libre a ponerle freno a Rusia.

“Líderes del mundo libre: si no nos ayudan hoy, si no brindan ayuda real a Ucrania, la guerra llamará a su puerta mañana", sentenció.

El mandatario ucraniano aseguró también que se quedará en la capital de Ucrania, Kiev, donde también están sus hijos.

“Mi familia no es traidora, son ciudadanos de Ucrania. No tengo derecho a decir dónde están exactamente. Según la información que tenemos, el enemigo me ha marcado como el objetivo número uno y a mi familia como el objetivo número dos. Quieren dañar políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado”, concluyó el mandatario ucraniano.

En las primeras horas de este jueves el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una "operación militar especial" en Ucrania y rompió las hostilidades de una guerra que pone al mundo en máxima tensión.

Poco antes de las 6 a.m. de este jueves, hora de Moscú, Putin anunció el comienzo de las acciones militares, prometiendo que su intención no es ocupar Ucrania, sino desmilitarizar al país.