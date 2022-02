OTAN despliega fuerzas de respuesta rápida en Europa por primera vez en su historia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este viernes que la organzación desplegará sus unidades de respuesta rápida por primera vez en su historia de 73 años.

Al finalizar la cumbre virtual de emergencia en Bruselas, el secretario general de la entidad, Jens Stoltenberg, afirmó que la intención es reforzar las defensas en los países miembros “no solo por el avance de la guerra en Ucrania sino también por la retórica amenazante” del Kremlin.

La llamada Fuerza de Reacción Rápida (NRF) está en capacidad de reclutar rápidamente hasta 40,000 soldados y se encuentra actualmente en estado de alerta, con una una brigada de 5,000 hombres.

“Esto trasciende a Ucrania. Rusia ha desafiado los valores fundamentales de nuestra seguridad, quiere que la OTAN retire sus tropas e infraestructura en casi la mitad de sus países miembros”, advirtió y agregó que la organización “se toma muy en serio las amenazas” de Rusia sobre consecuencias militares si la alianza no atiende sus demandas.

“Por eso hemos movilizado las unidades de respuesta por primera vez en el contexto de defensa colectiva”, dijo. Se trata de “miles de tropas por tierra, mar y aire” en el Este europeo, así como “más de 100 jets operando en 30 lugares” y “120 buques en alta mar y hasta el mediterráneo”, agregó.

A la cabeza del envío de tropas para reforzar la defensa en países miembros se encuentran Francia, Estados Unidos y Canadá, "con un fuerte componente alemán” y de otras naciones europeas.

“Debemos estar listos para hacer más, aunque ello implique que tengamos que pagar el precio”, sentenció Stoltenberg.

El directivo alegó que las tropas de la OTAN se han triplicado en número desde 2014 y que suman aproximadamente 40 mil efectivos, aunque aclaró que la movilización actual no contempla la totalidad de ellas.

La OTAN acusó a Rusia de generar "la mayor amenaza a la seguridad euroatlántica en décadas" y aseguró que mantendrá su "apoyo político y práctico a Ucrania". “La paz en el continente europeo ha sido fundamentalmente destrozada”, agrega, y define el ataque a Ucrania como “un terrible error estratégico” por el que Rusia "pagará un alto precio".

La cumbre virtual extraordinaria sesionó por videoconferencia a petición de miembros de la OTAN en países fronterizos al conflicto bélico, quienes invocaron el artículo 4 del Tratado de Washington que prevé discusiones sobre amenazas a la integridad, independencia o seguridad territorial. Como resultado, los líderes de la alianza acordaron realizar el despliegue de tropas defensivas adicionales en el flanco Este de Europa.

Horas antes, y a poco de haber comenzado el ataque ruso en Ucrania, el presidente de Estados Unidos Joe Biden se había reunido con sus pares del Grupo de los Siete para discutir sanciones más severas contra Rusia.

Asimismo, anunció que su país enviaría 7.000 soldados adicionales a Alemania para reforzar las defensas de la OTAN, además igual número movilizado previo al estallido del conflicto bélico en territorios de la Alianza para neutralizar el avance de las fuerzas rusas en países aliados fronterizos con Ucrania.

Hasta el momento, no hay planes de desplegar fuerzas en territorio ucraniano, en tanto, Ucrania no forma parte de la OTAN. No obstante, sus vecinos Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría sí lo son y, si alguno fuera atacado, el artículo 5 del Tratado de Washington concibe activar una respuesta militar conjunta.

Biden advirtió este jueves que las tropas de Estados Unidos solo tomarán parte en el conflicto bélico si las fuerzas rusas ingresan en países de la OTAN.