Niegan nuevamente la entrada a Cuba a la activista Anamely Ramos

La historiadora del arte y activista cubana Anamely Ramos volvió a recibir este domingo una respuesta negativa por parte de American Airlines en su intento de regresar a Cuba y le entregaron un documento que demuestra que es el gobierno comunista quien veta su entrada a la isla.

"La dictadura cubana niega la entrada nuevamente a Anamely Ramos", escribió en Facebook la realizadora cubana Yaima Pardo la Red, de la productora audiovisual Studio Creactivo.

A través de una conferencia de prensa desde el Versailles, en Miami, Ramos relató que tras conocer esta información se demuestra que el régimen comunista manipula y utiliza a American Airlines para violentar a activistas y opositores.

Durante el encuentro con la prensa, la joven cubana explicó que reprogramó el vuelo porque recibió una llamada de AA en la que le invitaban a concertar una nueva cita, algo que según explicó es investigado por la aerolínea.

"Atendiendo a que Cuba no ha hecho ninguna declaración oficial de mi caso y que en la televisión nacional han estado insinuando que no son ellos que no me dejan viajar, inferí que tal vez Cuba levantó la restricción y lo hizo de manera silenciosa, por así actúan", explicó Ramos.

La historiadora del arte cubana fue a la oficina de AA y fue imposible reprogramar el vuelo, algo que si le permitieron realizar en el aeropuerto.

"Me explicaron que esa esa la única forma de actualizar mi estatus y saber si Cuba mantenía la restricción sobre mi viaje", argumentó.

Ramos aclaró que todas las gestiones que realizó de cara a este nuevo intento de viaje, incluido un PCR que le costó 175 dólares, no eran "porque quería hacer un show".

"Fui porque es el único mecanismo que tengo para saber si Cuba mantiene la restricción sobre mi", alegó.

Una funcionaria de AA le notificó el sábado por la noche que tenían en su poder el documento que emite Cuba sobre su caso y que ellos utilizan para no permitirle abordar el avión a La Habana.

Tras llegar este domingo al aeropuerto y conocer que no podía viajar de regreso a la isla, pidió una copia del documento que les envían desde Cuba y por el cual ellos adoptan la decisión.

Ramos se mostró inconforme con todo el proceder de AA, que alega cumplir con las leyes y procedimientos establecidos, fundamentalmente para con Cuba, y cómo estos violan los derechos de ciudadanos que están desprotegidos ante la maquinaria represora del régimen comunista.

"No están viendo la especificidad de mi caso y de la violación y que en este caso la está cometiendo Cuba y continuando AA", abundó.

Para Ramos este caso evidencia que Cuba tiene mecanismos de control más allá de sus fronteras y catalogó eso de una situación grave y su empeño está en demostrarlo.

"Para que ese mecanismo de control funcione y sea efectivo, ellos están utilizando a AA y ellos se dejan", denunció.

Anamely Ramos explicó que el documento que le entregó la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba AA, es solo una recomendación para que no la dejen embarcar, porque de ser así la devolverían de regreso a Estados Unidos.

La historiadora del arte explicó que eso no es posible porque ella no tiene residencia en Estados Unidos, ni visa múltiple, por tanto le corresponde como ciudadana el derecho a entrar a Cuba y no quedarse varada en un aeropuerto, tal y como le ha sucedido.

"Se está jugando con el derecho de muchas personas que podrían salir de la isla y se arriesgan a que no los dejen entrar. Se está abriendo una brecha nueva", lamentó.

Con toda la información obtenida en los últimos días, permitirán a la activista cubana presentar una demanda y exigir que se respete su derecho a regresar a la isla.