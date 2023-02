Polémica por concierto de Tonya Boyd en Cuba

Activistas por la democracia en Cuba condenaron la reciente presentación en La Habana de la cantautora estadounidense Tonya Boyd-Cannon, resultado de la colaboración entre la embajada de Estados Unidos y autoridades cubanas.

Tonya Boyd-Cannon visitó La Habana del 19 al 24 de febrero en honor al mes de la Historia Afroamericana, en una visita coordinada por la embajada estadounidense junto al Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Cubano de la Música.

"La visita de Boyd-Cannon celebra la importancia de las comunidades afro y sus contribuciones al arte y la música, tanto en Estados Unidos como en Cuba durante el Mes de la Historia Negra", dijo la sede diplomática en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

La activista por la democracia Anamely Ramos mostró su repulsa a tal invitación, y recordó la situación de Maykel Osorbo, un artista negro al que la dictadura mantiene en prisión.

"¿Los del Instituto de la Música le contaron a la cantante que hay ahora mismo un músico, negro, ganador de dos Grammys, preso injustamente por una canción? ¿Y Alpidio le explicó cómo dar golpes a artistas? Esto da asco", dijo.

También Norges Rodríguez, director del medio independiente YucaByte, criticó a la oficina estadounidense por celebrar el Mes de la Historia Afroamericana junto a los represores del régimen cubano.

"Mientras Alcántara y Maykel Osorbo, dos artistas negros, están tras las rejas en Cuba. Qué extraña manera de defender los derechos humanos en Cuba. Vergonzoso esto", subrayó.

Norges compartió incluso el video en el que el ministro de Cultura Alpidio Alonso arremetió con violencia contra varios jóvenes que se manifestaban pacíficamente en los alrededores de su organismo, el 27 de enero de 2021.

"Alpidio, el ministro, es un represor. Por si la embajada de Estados Unidos no lo recuerda", señaló.

Durante su estancia en Cuba, Boyd-Cannon actuó en el Teatro Martí y en el Teatro Nacional de Bellas Artes, además de reunirse con representantes del Instituto Superior de Arte y la Escuela Nacional de Música.

Según la representación del gobierno estadounidense, la artista visitó ambos centros "para hablar del sistema educativo artístico cubano, las iniciativas contra el racismo y la discriminación, y la necesidad de inclusión social".

Nacida en Mississippi y criada en Luisiana, Boyd-Cannon es una vocalista de formación clásica que estudió interpretación vocal y cuyo estilo musical emana a través del soul, el jazz, el Reggae, el funk, el rock y el gospel.

Toca el piano, el órgano, la batería y el saxofón.

En su carrera cuenta con varios discos, premios con concursos como el Budweiser’s Battle for the Crown y ha participado en el Top 20 de The Voice.

