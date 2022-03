Toni Costa pide a sus fans que no hagan bandos entre él y Adamari López: "Sé que lo estamos haciendo muy bien"

Adamari López y Toni Costa son el ejemplo perfecto de que, a pesar de una relación se termine, no hay que dejar de seguir compartiendo los roles de padres. La pareja puso fin a su relación el año pasado, pero ambos continúan disfrutando de su hija Alaïa tanto juntos como por separado coordinando sus agendas para estar con ella cada fecha señalada.

Una relación excelente que el bailarín no está dispuesto a que nadie ponga en duda y a través de sus redes sociales quiso dejar claro que tanto él como Adamari están presentes de igual manera en la vida de su hija y que forman un equipo perfecto para ella.

Un potente mensaje que publicó tras compartir un adorable vídeo con la princesa, que está a días de cumplir 7 años. Un audiovisual provocó cientos de comentarios que señalaban la felicidad que irradia la niña al estar cerca de su papá. Es por esto que el coreógrafo español quiso dejar claro que los dos se complementan para que su hija tenga una infancia feliz.

"Por favor les voy a pedir algo con respeto. Tanto Adamari como yo estamos presentes de igual manera, cada uno en su papel donde nuestra hija es feliz con ambos. Saben que l@s niñ@s tienen sus cosas, actitudes, preferencias con cada papá o mamá y así es nuestra hija. Es lógico y normal. Lo que le aporta su mamá yo no lo puedo aportar como al contrario, eso se llama complementarse y ser un equipo", comenzó diciendo el bailarín.

Captura Instagram

"En todo esto, no imagino que seria sin su mamá o sin mí. Somos necesarios y piezas clave ambos en la felicidad de nuestra hija, por eso no hay nada que más queramos que la felicidad y estabilidad de nuestra princesa. Sé que lo estamos haciendo muy bien. No hagan dos bandos porque aquí estamos en la misma dirección, gracias por sus bonitas palabras amig@s, os quiero mucho", agregó Toni Costa.

Aunque hay muchas parejas que después de una separación no logran llevarse bien, ese no es el caso de Adamari López y Toni Costa. Además de dejarse ver habitualmente con su hija en las fechas señaladas, las palabras que se dedican siempre son de respeto y cariño.

Después de que se hiciera pública la nueva relación del bailarín, la conductora puertorriqueña habló sobre ello en el programa Hoy Día. "Para mi esto no es una novedad. Me parece que lo que hay hacer es desearle siempre mucha felicidad y muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute sobre todo en mi casa en mi hija", dijo Ada, demostrando así la madurez de su relación.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.